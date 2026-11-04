Zelda Ocarina of Time Remake auf Switch 2 im Test

Der legendäre N64-Klassiker erscheint auf Nintendo Switch 2. Der Test beleuchtet Grafik, Sound und Gameplay des auf 99 Punkte bewerteten Remakes von Eiji Aonuma.

Das Action-Abenteuer "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" erscheint am 21. November 1998 uraufgeführt jetzt in einer hochgelobten Neuauflage exklusiv für die Nintendo Switch 2. Diese Produktion von Nintendo unter der Leitung von Zelda-Veteran Eiji Aonuma erfüllt die hohen Erwartungen der Community und positioniert sich als visuelles und akustisches Meisterwerk, das den ursprünglichen Charme des N64-Klassikers bewahrt.

Visuelle und technische Upgrades im Detail

Die grafische Umsetzung unterscheidet sich dramatisch vom Original und wird im Vergleich als Tag und Nacht beschrieben. Die Charaktere, Gegner und Umgebungen präsentieren sich in einer deutlich detaillierteren Form, ohne dabei den einstigen Stil zu verlieren. Nintendo setzt hierbei auf einen speziellen Puppenspieler-Look, der anfangs gewöhnungsbedürftig wirkt, sich aber schnell als perfekte Lösung etabliert. Die Spielwelt strotzt vor neuen Details wie dicht wirkender Vegetation, rieselnden Blättern und waberndem Bodennebel.

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Die technische Performance im Dock-Modus liegt konstant bei 1080p und butterweichen 60 Bildern pro Sekunde. Dies steht in krassem Kontrast zur europäischen N64-Version von 1998, die damals nur rund 17 Bilder pro Sekunde lief und sich entsprechend träge anfühlte. Die erhöhte Framerate sorgt für deutlich mehr Präzision bei Sprung- und Kampfpassagen. Zudem unterstützt das Remake HDR, was für besonders kräftige Kontraste und intensive Farben sorgt.

Akustische Neugestaltung und Story-Integrität

Auch der Soundtrack von Koji Kondo wurde komplett neu eingespielt. Anstatt der alten MIDI-Synthesizer kommt ein kleines Ensemble mit echten Instrumenten zum Einsatz. Dies erzeugt ein abwechslungsreiches Klangbild, das weiterhin für Gänsehaut-Effekte sorgt. Der abgemischte 5.1 Surround-Sound bietet eine bessere räumliche Ortung als das Original. Wichtig ist zudem, dass viele Dialoge der Hauptstory professionell vertont wurden.

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Die Sprachauswahl umfasst Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch. Die deutschen Sprecherinnen und Sprecher agieren mit hoher Enthusiasmus, sodass das Fehlen von Untertiteln oder Synchronisation in einigen Passagen negativ auffällt. Die motivierende Geschichte des Helden Link, der Prinzessin Zelda im Schloss Hyrule hilft, den Bösewicht Ganondorf aufzuhalten, bleibt dabei unverändert. Das Zielsystem wurde modernisiert und erlaubt nun präzises Fernkampf-Feuerwerk über die Bewegungssensoren des Controllers.

Gameplay-Tiefgang und Zukunftsausblick

Das grundlegende Gamedesign des Remakes wurde nicht verändert, aber clever modernisiert. Viele Areale sind weitläufiger gestaltet und enthalten zusätzliche Wege sowie Herausforderungen. Das Spiel bietet ein rund 30-stündiges Abenteuer mit einem Dutzend brillant designten Dungeons. Spieler erleben dabei eine Vielzahl von Rätseln, Bosskämpfen und Geheimnissen, die das Aktionsspektrum kontinuierlich erweitern. Die Neuauflage beweist, dass die historische Bedeutung des Titels nach wie vor unangefochten auf Platz eins der besten Videospiele aller Zeiten bei Metacritic steht.