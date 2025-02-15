Zelenskiy: Rusya Daha Fazla Çatışmaya Hazırlanıyor

Ukraynalı Başkan Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın daha fazla çatışmaya hazırlandığını ve Moskova'dan barış sinyalleri görmediğini belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın bu yaz Belarus'a asker göndermeyi planladığını ve ordusunu daha da silahlandırdığını söyledi.

Ukrayna lı Başkan Volodimir Zelenskiy, Moskova'dan barış sinyalleri görmediğini ve ülkenin daha fazla çatışmaya hazırlandığını belirtti. Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda, Ukrayna 'nın istihbarat bilgilerine göre Rus liderliğinin bu yaz bile Belarus 'a asker göndermeyi amaçladığını söyledi. Rus ordusunun daha fazla silahlandırılması ve yeni askerlerin alınması da Zelenskiy tarafından vurgulanmıştır. Belarus 'taki askeri hareketlilik bir askeri tatbikat olarak ilan edilecek.

Ancak, üç yıl önce Ukrayna'nın işgali de böyle hazırlanmıştı. Böyle bir askeri toplanmanın kime yönelik olduğunu belirlemek ise hala muamma. Zelenskiy, Moskova'dan barış sinyalleri görmediğini belirtti. 'Belarus, üç NATO ülkesine komşu. Rus askeri operasyonları için bir destek noktası haline geldi,' diye konuşan Zelenskiy, ülkede bulunan geniş çaplı Rus roket sistemleri ve atom silahlarına altını çizdi. Zelenskiy, Batılı ortaklarına, bir sonraki olası saldırı öncesi neler yapılması gerektiği konusunda düşünmeye çağırıyor





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

RUSYA UKRAYNA SELENSKIY BARIŞ ÇATİŞMA BELARUS NATO

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kingdom Come Deliverance 2: Ağır Zırh mı, Hafif Zırh mı?Kingdom Come Deliverance 2'de oyuncular, savaşlarda daha fazla koruma sağlayan ağır zırh veya daha hafif ve sessiz bir hareket sağlayan hafif zırh seçenekleri arasında seçim yapabilirler.

Weiterlesen »

Samsung Galaxy S24FE veya OnePlus: Hangisi Daha İyi?Yazar, yeni bir akıllı telefon satın almak için iki model arasında kalmış durumda: Samsung Galaxy S24FE ve OnePlus. İki cihazın da güçlü yönleri ve zayıf yönleri olduğunu belirterek, hangi telefonun kendisine daha uygun olduğunu keşfetmek istiyor. Yazar, özellikle pil ömrü ve performans gibi faktörler hakkında bilgi arıyor.

Weiterlesen »

Lukaschenko Belarus'ta Tekrar Zafer Kazanacak, Rusya Ukrayna'yı Yok Etmek İstediğini SöylediBelarus rejim lideri Alexander Lukaschenko, Kremlin başkanı Vladimir Putin'e sadık bir müttefik olarak, 30 yıldan uzun süredir iktidarda kalmasının ardından Belarus'ta tekrar seçilecektir. Aynı zamanda Rusya, Ukrayna'yı yok etmek için plan yaptığını söylüyor. Bu haberde ayrıca ABD'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili tutumu, Nordkorea'nın raket testleri ve Slovakya'daki siyasi gelişmeler de yer almaktadır.

Weiterlesen »

Ukrayna Dronlar ile Rusya'nın Petrol Rafinerilerini HedefliyorUkrayna, Rusya'nın petrol ve enerji sektörüne askeri dronlar kullanarak saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılar, Wolgograddaki önemli bir petrol rafinerisini hedef aldı ve Astrakhan'daki bir gaz işleme fabrikasında yangınlara sebep oldu.

Weiterlesen »

Amazon'un En İyi Günlük Fırsatları: Televizyonlar, Kulaklıklar ve Daha FazlasıAmazon, şu anda televizyonlar, güvenlik kameraları, kulaklıklar ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok fırsat sunuyor. Prime üyeleri, diğerlerinden önce Blitz teklifleri görebilirler. İşte Amazon'un en iyi güncel teklifleri ve nasıl en iyi fırsatları bulacağınız hakkında ipuçları.

Weiterlesen »

Amazon'da s.Oliver'in Şubat İndirimleri: Moda, Ayakkabılar, Takılar ve Daha FazlasıAmazon'un şubat indirimleri, s.Oliver markasının geniş ürün yelpazesinde cazip fırsatlar sunuyor. Şık kıyafetler, rahat ayakkabılar, şık takılar ve daha fazlasını daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Weiterlesen »