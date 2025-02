Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskyy, Doğu Ukrayna cephesinde elde ettikleri zaferlerden bahsediyor. Zelenskyy'nin danışmanı Lytwyn, Rusya ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmeyeceği belirterek, öncelikle ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın ortak bir pozisyon oluşturması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda görüşmelerde Ukrayna'nın yer alacağı ve ABD Başkanı Trump'ın bu konuda açıklamaları yapıldı.

Ukrayna , Rusya 'nın Doğu Cephesi 'nde Zaferler İçeriyor\ Ukrayna lı yetkililer, Doğu Ukrayna cephesinde elde ettikleri başarılar hakkında bilgi veriyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bir tren videosunda, cephedeki bir zaferden bahsetti. Her ne kadar detaylı bilgi vermemiş olsa da, 425. ayrı saldırı tugayına teşekkür ederek, onların gücünün önemini vurguladı. Bu tugay, Doğu Ukrayna 'daki Pokrowsk şehrini savunmada görev alıyor.

'DeepState' adlı askeri blog, Pischtschane köyünün tekrar Ukrayna kontrolüne geçmiştir bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın başarılı karşı saldırıları hakkında günlerdir konuşuluyor.\Zelenski'nin danışmanı Dmytro Lytwyn, Ukrayna'nın Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya temsilcileriyle görüşmeye hazır olmadığını belirtti. Trump'ın Rusya ile görüşme planları hakkında yaptığı açıklamaya rağmen Lytwyn, görüşmeler gerçekleşmesi için öncelikle ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın ortak bir pozisyon oluşturması gerektiğini söyledi.\Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği savaş konusundaki görüşmelerde Ukrayna'nın yer alacağı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın bu görüşmelere dahil olacağını ve Kremlin lideri Vladimir Putin'in 'barış istediğini' söyleyerek bu konuda bir açıklama yaptı. Trump ayrıca, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD, Rusya ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerinin bir araya geleceğini duyurdu





