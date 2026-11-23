Germain Wolf stärkt Tara Tabitha im Streit um verschwundene Kommentare den Rücken. Doch bei einem Thema zieht er eine klare Grenze.

, der das Format selbst als Teilnehmer kennt, kann zwar nicht bestätigen, während seiner Staffel eine gezielte Zensur von Paaren erlebt zu haben. Allerdings bemerkte der Realitystar inzwischen selbst, dass-Interview deshalb deutlich, dass auch die Sicht der Kandidaten öffentlich stehen bleiben sollte.

Für ihn steht deshalb fest, was er sich von der Produktion wünscht:differenziert ein.

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"Ich habe jetzt nicht erlebt, dass man als Paar zensiert wird", betont er gegenüber Promiflash. Was die verschwundenen Reaktionen der Influencerin angeht, ist er allerdings irritiert.eine klare Grenze bei Äußerungen, die sich gegen die Verführerinnen richten.

"Keine Ahnung, finde ich komisch. Finde ich weird. Wenn es dann herablassend wird gegenüber den Verführerinnen, ist es uncool. Definitiv!

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", erklärt der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Er unterstützt damit das Recht der Paare, ihre Wahrnehmung der ausgestrahlten Szenen zu schildern, lehnt abwertende Kommentare über andere Beteiligte aber ebenso deutlich ab. oder wurden verborgen. Kritische Beiträge gegen die beiden seien hingegen weiterhin sichtbar gewesen.

Außerdem störte sich der Realitystar daran, dassverweist bei der Debatte allerdings auch auf die Regeln und Mechanismen des Formats, denen die Paare mit ihrer Unterschrift zustimmen.

"Es wird alles dafür getan, dass deine Beziehung getestet wird. Diesen Vertrag unterschreibst du auch. Und genau das ist halt Temptation. Da passieren ein, zwei kleine Dinge.

Und ja, es wird so gezeigt, als würde irgendwas mehr passiert sein"Sachliche Kritik stehen lassen, persönliche Abwertungen entfernen – auch bei den Paaren.