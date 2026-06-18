Zento Uno: Bundesliga-Neuzugang von Shimizu S-Pulse unterschreibt bis 2030

Zento Uno, ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler, hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben. Der Japaner, der in der J1 League gegen Gamba Osaka verletzt wurde, bestritt bereits zwei Saisons in der J-League und die erste Saison in der japanischen Nationalmannschaft.

Ende gut, alles gut! Zento Uno (22) vom japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse hat in Gladbach wie erwartet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.

Eigentlich war sich Sport-Boss Rouven Schröder (50) bereits seit Wochen mit dem Japaner einig – aber der hatte sich dann Ende Mai in der "J1 League" gegen Gamba Osaka noch einmal übel am Sprunggelenk verletzt und musste mit einer Trage vom Platz getragen werden. Doch die Verletzung stellte sich nicht als so schwerwiegend wie zuerst befürchtet heraus. Und Uno bestand nun den Medizincheck bei Borussia ohne Probleme.

Schröder zu seinem neuen Japan-Terrier: "Zento ist ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler mit den größten Stärken im Spiel gegen den Ball. Nach zwei Saisons in der J-League und den ersten Einsätzen in der japanischen Nationalmannschaft ist der Wechsel in die Bundesliga der nächste, aber auch anspruchsvolle Schritt für ihn. Wir glauben, dass Zento mit seinem Charakter und seinem Ehrgeiz genau diesen meistern wird und freuen uns, ihn dabei zu begleiten und zu unterstützen.

". Und auch der Japaner erwartet von seinem Wechsel zu den Fohlen einiges: "Ich habe mir immer gewünscht, in der Bundesliga zu spielen. Borussia ist ein großer Klub, der durch seine japanischen Spieler in Japan sehr bekannt ist. Und als das Angebot kam, war mir klar, dass ich unbedingt für Borussia spielen möchte.

Ich freue mich sehr über diesen Schritt und auf die neue Herausforderung.

". Zento ist nach Yukhym Konoplia (26/Schachtjor Donezk), Enzo Leopold (25/Hannover 96), David Herold (23/Karlsruher SC) und Daniel Batz (35/Mainz 05) bereits der 5. Neuzugang der Fohlen. Und mit Schweden-Juwel Samin Mujevic (16, Malmö FF), der als eines der vielversprechendsten Schweden-Talente des Jahrgangs 2009 gilt, hat sich Schröder auch schon ein Riesen-Talent geangelt, das zumindest in der Zukunft in der Bundesliga spielen könnte





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