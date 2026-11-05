Zentralbanken kaufen Goldrekord: Hunter prognostiziert 7000 Dollar, Sierra Madre und Vizsla expandieren

Zentralbanken kauften im dritten Quartal 321 Tonnen Gold. Stratege David Hunter sieht 7000 Dollar Gold, während Sierra Madre und Vizsla ihre Kapazitäten in Mexiko ausbauen.

Die globalen Zentralbanken haben im dritten Quartal 2026 einen beispiellosen Zukauf an Gold getätigt. Laut Daten des World Gold Council belief sich die Gesamtmenge auf 321 Tonnen. Dies stellt einen Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar. Gleichzeitig äußert der Market Stratege David Hunter von Contrarian Macro Advisors extrem bullische Preisvorhersagen. Er hält Goldkurse bei 7.000 US-Dollar und Silber bei 200 US-Dollar innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate für möglich.

Prognosen und Marktstimmung

Die aktuellen Marktpreise liegen weit unter den prognostizierten Spitzenwerten. Am 2. November 2026 notierte Gold bei rund 3.950 US-Dollar und Silber bei etwa 51 US-Dollar je Unze. David Hunter betont jedoch, dass nach der Erreichung dieser Rekordniveau ein breiter Markteinbruch folgen wird. Die hohe Volatilität zeigte sich bereits zu Jahresbeginn. Laut Silver Institute erreichte der Silberpreis am 29. Januar 2026 ein Rekordhoch von über 121 US-Dollar, bevor er deutlich fiel. Das Silver Institute prognostiziert für das Jahr 2026 das sechste Defizitjahr in Folge. Das strukturelle Angebot defizit wird bei 46,3 Millionen Unzen liegen.

Also read Edelmetall: Zentralbanken nutzen Goldpreis-Schwäche für Zukäufe

Sierra Madre steigert Durchsatz

Sierra Madre Gold and Silver hat seine Produktionskapazitäten am Komplex La Guitarra in Mexiko deutlich erhöht. Das Unternehmen fördert seit Januar 2025 kommerziell an diesem Standort. Nach der ersten Ausbaustufe verarbeitet die Anlage stabil bis zu 720 Tonnen Erz pro Tag. Dies entspricht einer Steigerung von über 40 Prozent gegenüber der bisherigen Nennkapazität von 500 Tonnen. Eine neue Kugelmühle soll im November 2026 in Betrieb gehen. Damit strebt das Unternehmen nach der Inbetriebnahme einen Durchsatz von 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag an.

Ausbau der Del-Toro-Mine

Neben der Produktion an La Guitarra treibt Sierra Madre auch den Neustart der früheren Silbermine Del Toro voran. Am 22. Juni 2026 schloss das Unternehmen den Kauf der Mine ab. Die Planung sieht vor, dass der Neustart der Förderung Mitte 2027 beginnen soll. Die volle kommerzielle Produktion wird für Mitte 2028 erwartet. Das Unternehmen betont, dass alle Termine und Ergebnisse an die erfolgreiche Umsetzung dieser Bausteine gebunden bleiben. Diese operativen Meilensteine sind entscheidend für die langfristige Wertschöpfung des Unternehmens.

Advertisement

Vizsla bereitet Panuco vor

Vizsla Silver Corp. bereitet den Bau des Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, vor. Das Unternehmen hält zu 100 Prozent an den Rechten. Eine Machbarkeitsstudie vom November 2025 prognostiziert über eine anfängliche Laufzeit von 9,4 Jahren durchschnittlich 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr. Diese Rechengröße berücksichtigt den Goldgehalt und ist kein reiner Silberwert. Am 16. Juni 2026 vergab Vizsla den Liefervertrag für die Hauptausrüstung der Aufbereitungsanlage. Dennoch stockten die Arbeiten vor Ort nach einem tödlichen Sicherheitsvorfall im Januar 2026 vorübergehend.

Genehmigungen und Guss-Ziele

Trotz der Pause in den Vor-Ort-Arbeiten laufen das Engineering und die Beschaffung laut Angaben des Unternehmens weiter. Die erteilung der Umweltgenehmigung steht aktuell noch aus. CEO Michael Konnert hat das Ziel definiert, den ersten Silberguss in der Mitte des Jahres 2028 durchzuführen. Diese Termine sind für die Bewertung des Projekts durch Investoren von zentraler Bedeutung. Das konstruktive Umfeld durch Zentralbankkäufe und das anhaltende Silberdefizit unterstützt die Perspektiven beider Unternehmen. Sierra Madre und Vizsla Silver stehen somit vor wichtigen Meilensteinen in ihrer Expansion.