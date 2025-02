Zentrale Zeugin zur Rahmede-Talbrücke-Tragödie im NRW-Landtag

Elfriede Sauerwein-Braksiek, ehemalige technische Direktorin des Landesbetriebes Straßen.NRW und aktuelle Westfalen-Direktorin der Autobahn GmbH, wird im Landtag befragt. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Verkehrsdesaster rund um die gesprengte Rahmede-Talbrücke beleuchtet mögliche Versäumnisse, Fehleinschätzungen oder Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Planung, Aufsicht und Instandhaltung der Brücke.

Die Rahmede-Talbrücke wurde im Mai 2023 gesprengt - aber noch sind viele Fragen offen. Eine zentrale Zeugin für das Verkehrsdesaster rund um die Brücke soll dazu im Landtag aussagen. Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Verkehrsdesaster rund um die Rahmede-Talbrücke vernimmt am Montag (10.30 Uhr) im Düsseldorfer Landtag eine zentrale Zeugin.

Elfriede Sauerwein-Braksiek, die Westfalen-Direktorin der Autobahn GmbH, soll Antworten zu Planungs- und Entscheidungsprozessen rund um die im Jahr 2021 gesperrte Talbrücke an der wichtigen Verkehrsader A45 geben. Die Folgen der Vollsperrung für die Wirtschaftsregion Südwestfalen waren massiv. Im Mai 2023 war die irreparable Brücke schließlich gesprengt worden. In ihrer Funktion bei der Autobahn GmbH habe Sauerwein-Braksiek eine wesentliche Rolle gespielt, teilte der Ausschussvorsitzende, Stefan Engstfeld, mit. Zuvor war sie technische Direktorin des Landesbetriebes Straßen.NRW. Währenddessen habe Sauerwein-Braksiek als Behördenleiterin die organisatorische Verantwortung für den Betrieb und die Instandhaltung der Autobahnen und Brücken in Nordrhein-Westfalen gehabt. Der vor rund zwei Jahren eingesetzte Untersuchungsausschuss beleuchtet 'Brückendesaster und Infrastrukturstau' in NRW. Dabei geht es um mögliche Versäumnisse, Fehleinschätzungen oder Fehlverhalten der Landesregierung, nachgeordneter Behörden und landeseigener Betriebe im Zusammenhang mit Genehmigung, Aufsicht, Bau, Sanierung oder Abriss von Brücken





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rahmede-Talbrücke Verkehrsdesaster Landtag Autobahn Gmbh Infrastrukturstau

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nordrhein-Westfalen: NRW-Landtag debattiert über schärfere Asyl-RegelnDie Gewalttat von Aschaffenburg mitten im Bundestagswahlkampf hat die Debatte über Migrationspolitik angeheizt. Auch der NRW-Landtag bespricht mögliche politische Konsequenzen der Tat.

Weiterlesen »

Migration: NRW-Landtag streitet über die Folgen von AschaffenburgZahlreiche Kerzen und Blumen sind im Park Schöntal in Gedenken an die Opfer des tödlichen Messerangriffs aufgestellt.

Weiterlesen »

NRW-Trend: SPD und FDP droht historisch schlechtestes Ergebnis in NRWGrafik zum NRW-Trend - Sonntagsfrage zur Bundestagswahl: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die CDU in NRW auf 34 Prozent, SPD und Grüne auf 18, die AfD auf 15 und die FDP auf 4 Prozent

Weiterlesen »

Brandenburger Landtag: Keine Regierungserklärung zum EröffnungstagDie Brandenburgische Landesregierung wird am ersten Tag der neuen Legislaturperiode keine Regierungserklärung abgeben. Stattdessen steht eine „Aktuelle Stunde“ auf der Tagesordnung. Die Opposition kritisiert die Entscheidung scharf und sieht darin eine fehlende Ambition der Landesregierung.

Weiterlesen »

Münchner Flughafen: Chaos im Oktober - Landtag fordert LösungenDer Münchner Flughafen erlebte im Oktober 2024 Chaos mit kilometerlangen Warteschlangen, zu wenig Personal und Sicherheitstechnikunterbrechungen, was zu mehreren hundert verpassten Flügen führte. Der Bayerische Landtag befasste sich mit dem Imageschaden und forderte Lösungsansätze. Die Flughafen GmbH versprach Maßnahmen wie mehr Personal, neue CT-Scanner und eine verbesserte Passagierlenkung.

Weiterlesen »

Anschlag in Magdeburg - Landtag will Untersuchungsausschuss einsetzenIm Landtag von Sachsen-Anhalt wird heute ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg eingesetzt. Das Gremium soll unter anderem die Sicherheits- und Einsatzkonzepte für den Weihnachtsmarkt und deren Umsetzung beleuchten. Im Vorfeld gibt Ministerpräsident Haseloff (CDU) eine Regierungserklärung ab.

Weiterlesen »