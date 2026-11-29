In Zeiten wachsenden Antisemitismus setzt der Zentralrat der Juden auf Kontinuität: Der Würzburger Josef Schuster ist für weitere vier Jahre als Präsident bestätigt worden. Der 72-Jährige tritt damit seine vierte Amtszeit an.

Josef Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Nach zwölf Jahren im Amt wurde der 72-Jährige am Sonntag in Frankfurt bei der Ratsversammlung des Zentralrats für vier weitere Jahre wiedergewählt, wie der Zentralrat mitteilte.

Es ist seine vierte Amtszeit. Eine Gegenkandidatur gab es demnach nicht. Schuster hatte im Oktober angekündigt, erneut zu kandidieren. Im Vierjahres-Rhythmus wurde er danach für weitere Amtszeiten bestätigt.

Advertisement

Schuster war von 2010 bis 2014 Vizepräsident des Dachverbands für die Mehrheit der jüdischen Gemeinden – über 100. Er vertritt den Zentralrat bei Gesprächen mit Politik, Medien, Verbänden und Religionsgemeinschaften. Die bayerische Landesregierung gratulierte Schuster zur Wiederwahl. Er sei ein durchsetzungsstarker Verfechter der Interessen von Menschen jüdischen Glaubens in Bayern und in Deutschland, sagte der Beauftragte der Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Ludwig Spaenle.