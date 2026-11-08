Zentralrat der Juden widerlegt Druckvorwürfe gegen Claudia Roth

Der Zentralrat der Juden dementiert die Aussagen von Claudia Roth zu angeblichem Druck im Jahr 2024. Die Kontroverse um antisemitische Vorwürfe und Schulddiskurse eskaliert weiter.

Claudia Roth bleibt im Zuge der Debatte um ihre umstrittenen Äußerungen zum Thema Antisemitismus und Israel unter starkem Druck. Die langjährige Grünen-Politikerin sah sich zuletzt mit heftiger Kritik konfrontiert, nachdem sie im Podcast "Jung und Naiv" behauptet hatte, der Zentralrat der Juden habe im Jahr 2024 erheblichen Druck auf sie ausgeübt. Diese Aussage, die sie als Grund für ihre damalige Distanzierung vom Verhalten auf der Berlinale nannte, wird nun vom Zentralrat der Juden in Deutschland energisch zurückgewiesen. Die Organisation bestreitet jegliche Beteiligung an der von Roth geschilderten Situation oder an Versuchen, sie zu ihren Positionen zu bekehren.

Dementi des Zentralrats der Juden

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat die Behauptungen von Claudia Roth als falsch bezeichnet. Auf Anfrage stellte Schuster klar, dass es weder offizielle noch informelle Gespräche zwischen dem Zentralrat und der Grünen-Politikerin zu Israel oder dem Nahen Osten gegeben habe. Die Vorstellung, der Zentralrat habe versucht, Roth zu antisemitischen Äußerungen zu bewegen oder sie anderweitig unter Druck gesetzt zu haben, widerspricht den Tatsachen vollkommen. Schuster betont, dass der Zentralrat seine Arbeit transparent und im Einklang mit den demokratischen Grundwerten ausübt und keine solchen Manipulationsversuche unternimmt.

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Hintergrund der Berlinale-Kontroverse

Die aktuelle Debatte hat ihre Wurzeln in den Ereignissen während der Berlinale im Jahr 2024. Mitten im Gaza-Krieg und während der Geiselnahme durch die Hamas wurde ein antiisraelischer Propagandafilm auf dem Filmfestival ausgezeichnet. Claudia Roth klatschte damals bei den Reden, die als Anklagen gegen Israel verstanden wurden. Später kritisierte sie im "Spiegel" zwar offenen Antisemitismus bei Linksradikalen, distanzierte sich jedoch von der Aussage auf der Bühne, Israel verübe einen "Genozid". Diese widersprüchlichen Positionen bilden nun den Kern der Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden. Die Situation verschärfte sich, als Roth im Podcast erklärte, sie sei den Forderungen ihrer Freunde nach einer neuen Umgangsweise mit der historischen Schuld nicht nachgekommen, weil sie selbst "zu schwach oder zu überfordert" gewesen sei.

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Parteiausschluss und interne Kritik

Nicht nur der Zentralrat, auch innerhalb ihrer eigenen Partei steht Roth in der Kritik. Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und langjähriger Weggefährte Roths, hat den Kontakt zu ihr abgebrochen. Beck argumentiert, dass Roths Zitate von Freunden den Gedanken der "Schuldabwehr" in die deutsche Öffentlichkeit hineinprojizierten, auch wenn diese Idee nicht von ihr stammt. Er vergleicht ihre Argumentation mit der von Schriftsteller Martin Walser oder AfD-Politiker Björn Höcke, die ähnliche Diskurse bereits früher geführt hatten. Für Beck stellt sich Roth damit in eine geistige Tradition, die die deutsche Verantwortung für den Holocaust relativiert oder abweist. Dieser Bruch innerhalb der Grünen zeigt die Schwere des Vorwurfs.

Auswirkungen auf das politische Klima

Die Auseinandersetzung mit Claudia Roth wirkt über den Einzelfall hinaus auf das politische Klima in Deutschland. Die Vorwürfe der Schuldabwehr berühren sensible Nervpunkte im historischen Gedächtnis des Landes. Roth selbst gab zu, dass sie die Situation damals nicht bewältigen konnte und es einen Fehler war, die Distanz zu ihren früheren Aussagen zur Berlinale zu lösen. Die Kontroverse verdeutlicht jedoch die empfindliche Balance, die Politiker in Debatten um Israel und Antisemitismus finden müssen. Der klare Widerpruch des Zentralrats der Juden dient als wichtige Korrektur gegenüber der Darstellung Roth's und unterstreicht die Bedeutung korrekter Faktenlage in solchen sensiblen Debatten.