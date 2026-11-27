In einem Podcast inszeniert Alice Weidel ihre Partei als Kämpferin für jüdisches Leben in Deutschland. Der Präsident des Zentralrats will davon nichts wissen.

»Die AfD sucht seit Jahren nach einem Feigenblatt für ihre ressentimentgeladene Politik, während sie zugleich die Religionsfreiheit einschränken und den erinnerungspolitischen Konsens zerstören will. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wird ihr dieses Feigenblatt nicht liefern, sagte der Zentralratspräsident Weidel hatte im Podcast »Zur Wahrheit gehört...

« der »Welt« gesagt: »Die AfD ist die einzige und letzte Schutzmacht jüdischen Lebens in Deutschland. « Auf Nachfragen, warum dann der Zentralrat vor der AfD warne, sagte Weidel: »Er wird fremdgesteuert von der): »Zuerst wirft Claudia Roth dem Zentralrat vor, er würde mit einem ›unglaublichen Druck‹ die Debatte bestimmen, nun behauptet Alice Weidel, der Zentralrat sei selbst fremdgesteuert. Ich kann nicht sagen, welche dieser Aussagen absurder ist.

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«Roth hatte sich auf einen Streit über Aussagen propalästinensischer Teilnehmer der Berlinale 2024 bezogen. Im Nachhinein bezeichnete es die Grünenpolitikerin ihre damalige Kritik an den von Filmemachern verwendeten Begriffen »Apartheid« und »Genozid« als Fehler. Es habe Druck vom Zentralrat Seither tobt eine Debatte, auch und besonders, weil Roth davon sprach, sich als Deutsche »von der Schuld der Geschichte« befreien zu wollen. Die jüdische Publizistin Rachel Salamander macht nun klar, was diese Worte in ihr auslösen.