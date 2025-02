Zentralrat der Muslime: Aiman Mazyek tritt vorzeitig zurück

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), wird sein Amt im Juni vorzeitig abgeben. Der 55-Jährige beendet seine Amtszeit bereits nach der Hälfte der aktuellen Periode auf eigenen Wunsch. Der ZMD bedauert Mazyeks Entscheidung und dankt ihm für seinen Einsatz für die Interessen der Muslime in Deutschland.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek , tritt im Juni vorzeitig von seinem Amt zurück. Der 55-Jährige beendet seine Amtszeit bereits nach der Hälfte der aktuellen Periode auf eigenen Wunsch, wie der Zentralrat am Montag in Köln und Berlin mitteilte. Mazyek übergibt die Leitung des Islam verbands an einen Interimsvorsitzenden, der anschließend eine Vertreterversammlung zur Wahl des oder der neuen Vorsitzenden einberufen wird.

Der ZMD-Vorstand bedauert Mazyeks Entscheidung und dankt ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die Interessen und Belange der Muslime in Deutschland. Mazyek stand 22 Jahre lang an der Spitze der muslimischen Religionsgemeinschaft in Deutschland, zunächst als ZMD-Generalsekretär (von 2002 bis 2010) und danach als Vorsitzender. Zuletzt wurde er im September 2022 für eine weitere Amtszeit gewählt. Der 1969 in Aachen geborene Mazyek, Sohn eines Syrers und einer Deutschen, gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Verbandsislams in Deutschland und war in der Vergangenheit häufig Gast in Talkshows und bei Podien. In der gesellschaftlichen Debatte plädierte er unter anderem für gegenseitige religiöse Toleranz und engagierte sich im christlich-islamischen Dialog. Nach dem Abitur studierte Mazyek Arabistik in Kairo und schloss in Aachen ein Studium der Philosophie, Ökonomie und Politikwissenschaft ab. Es folgten islamische Studien. Außerdem war er in der Vergangenheit Mitglied der FDP und in der Kommunalpolitik aktiv. Mazyek gründete unter anderem das Internetportal www.islam.de und schrieb das Buch 'Was machen Muslime an Weihnachten?'. Der ZMD vertritt als Dachverband nach eigenen Angaben 14 muslimische Organisationen verschiedener ethnischer Prägungen und etwa 300 Moscheegemeinden und Vereine. Gemeinsam mit anderen großen Islamverbänden ist er Mitglied im Koordinationsrat der Muslime in Deutschland. Der ZMD stand wiederholt in der Kritik, nachdem Mitgliedsvereinen eine Nähe zum Islamismus beziehungsweise türkischen Rechtsextremismus vorgeworfen wurde. Der ZMD hatte daraufhin im Januar 2022 den Ausschluss eines wichtigen Mitglieds, der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft (DMG), beschlossen. Zuvor hatte der Verfassungsschutzbericht festgehalten, aufgrund von engen strukturellen und personellen Verflechtungen sei die DMG als Teil des weltweiten Netzwerks der Muslimbruderschaft 'und als deren zentrale Organisation in Deutschland anzusehen'. Zur Grundüberzeugung der islamistischen Vereinigung gehöre die Errichtung islamischer Herrschaftsordnungen, die mit demokratischen Prinzipien wie der Meinungsfreiheit, der Volkssouveränität und der Gleichberechtigung unvereinbar seien. Zu einem Gespräch mit Vertretern muslimischer Verbände über Folgen der Eskalation in Nahost hatte das Bundesinnenministerium jüngst Vertreter von muslimischen Verbänden eingeladen, nicht aber den Zentralrat der Muslime





