Zephyr GeForce RTX 4070 Ti Super Sakura Snow X im Handel mit 285 Watt AX-Lüfter

Zephyr bringt die exklusive GeForce RTX 4070 Ti Super Sakura Snow X mit AX-Lüfter in den Handel. Das Modell kühlt 285 Watt mit einem Ventilator und bietet hohe Effizienz für Mini-ITX-Systeme.

Zephyr verkauft seit dem 10. November in China die Geforce RTX 4070 Ti Super Sakura Snow X mit Einzellüfter. Der soll 285 Watt kühlen. Bei 220 Watt Power-Limit soll sie leiser laufen und weniger als fünf Prozent Leistung verlieren. Dieses spezielle Modell zeichnet sich durch sein einzigartiges Kühlkonzept aus, das auf einen einzelnen hochtourigen Axial-Lüfter setzt, um die hohe thermische Last abzuführen.

Markteinführung und Verfügbarkeit in China

Die Karte ist im chinesischen Markt über einen Partner-Douyin-Shop erhältlich, wobei die Erstcharge bereits vergriffen ist. Ein offizieller Start in Deutschland wurde von Zephyr wie üblich nicht angekündigt. Im Juli waren Preise von 6.199 bis 6.499 Yuan im Gespräch, was umgerechnet etwa 795 bis 835 Euro vor Steuern und Zoll entspricht. Der Vertriebsweg konzentriert sich aktuell ausschließlich auf den asiatischen Raum, was die Verfügbarkeit für europäische Nutzer einschränkt.

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Technische Architektur und Kühlelemente

Laut Hersteller ist die Sakura Snow X die einzige seriengefertigte RTX 4070 Ti Super, welche 285 Watt Board-Power mit einem einzigen Axial-Lüfter abführen kann. Dafür muss der Lüfter aber hoch drehen. Die Karte ist in einem aus einem Metallblock CNC-gefrästen Gehäuse untergebracht. Die integrierte Slotblende verzichtet zum Schutz des Mainboards auf die unteren Haltenasen. Diese Bauform richtet sich explizit an kompakte Gehäuse, in denen herkömmliche Triple-Fan-Karten keinen Platz finden. Der einzelne Lüfter erreicht bei bis zu 285 Watt Board-Power maximal 3.300 U/min.

GDDR6X-Herausforderungen und Ersatzmodelle

Die Markteinführung war von Verzögerungen geprägt. Am 14. März 2026 hatte Zephyr das Modell wegen stark gestiegener GDDR6X-Preise und der hohen Nachfrage großer Abnehmer eigentlich auf Eis gelegt. GDDR6X liefert ausschließlich Micron. Als Reaktion auf die Engpässe kündigte Zephyr eine Geforce RTX 4070 Super mit 12 statt 16 GiB Arbeitsspeicher an. Diese strategischen Anpassungen spiegeln die aktuellen Supply-Chain-Herausforderungen bei der hochperformanten Speichertechnologie wider, die für die Grafikkarten der RTX-40-Serie essenziell ist.

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Energieeffizienz und Leistungsbalance

Mit 220 statt 285 Watt spart die RTX 4070 Ti Super 65 Watt oder knapp 23 Prozent. Die Spieleleistung soll laut Zephyr nur um weniger als fünf Prozent einbrechen. Stimmt das, steigt die Leistung pro Watt um mindestens den Faktor 1,23. Die 220 Watt entsprechen exakt der TGP der Geforce RTX 4070 Super mit 7.168 ALUs. Die Geforce Ti Super verteilt dasselbe Budget auf rund 18 Prozent mehr Shader und kann dafür niedriger takten. Entscheidend ist die Auslastung: Im CPU-Limit oder mit Framelimiter greift die Drosselung kaum, bei UHD mit Raytracing stärker.

Akustikprofile und optionale Hardware-Upgrades

Der Lüfter der Sakura Snow X erreicht ab Werk bis zu 3.300 U/min. Das ist rund 2,7-mal so viel wie die 1.210 U/min, die an den drei Lüftern der KFA2 RTX 4070 Ti Super EX Gamer unter Last maß. Ein direkter Lautstärkevergleich ist so nicht möglich. Auf Wunsch will Zephyr später kostenlos einen Axial-Lüfter mit 4.500 U/min zum Selbsteinbau liefern, der mehr Luft bewegt, aber auch lauter werden soll. Akustisch interessanter ist das niedrigere Power-Limit: Mit 65 Watt weniger Abwärme lässt sich die Lüfterkurve flacher einstellen. Ob die Sakura Snow X ihre vollen 285 Watt in einem geschlossenen Mini-ITX-Gehäuse dauerhaft abführen kann und wie laut sie dann wird, müssen unabhängige Tests zeigen.