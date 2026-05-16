Zerfall des Ebola-Impfstoffs und Anstieg der Sterblichkeitsrate in Kounke: WHO stellt 500.000 Euro zur Verfügung

Es gibt Berichte über einen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, während die WHO Geld ausweist und die Situation مراقبت wird.

In der Demokratischen Republik Kongo wurden in den vergangenen Wochen mehrere Ebola-Infektionen nachgewiesen, wobei Dutzende Menschen ihren Lebensabend verloren. Unter anderem wurde eine seltene Variante des Virus identifiziert.

Ein neuer Ausbruch des gefährlichen Ebola-Fiebers in dieser Region hat 13 bestätigten Fälle der seltenen Bundibugyo-Variante gezeigt. Derzeit gibt es für den Bundibugyo-Stamm keinen zugelassenen Impfstoff, und zuvor sind die meisten Ausbrüche durch den am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus verursacht worden. Während die Bundibugyo-Variante eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent aufweist, liegt diese bei bis zu 90 Prozent beim Zaire-Stamm.

Bislang bestätigen der African Centre for Disease Control and Prevention (Africa CDC) vier Todesfälle in der Provinz Ituri und ein Todesfall in Uganda. Insgesamt sind 246 Verdachtsfälle und 65 gemeldete Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo. Die WHO hat bereits erste Hinweise auf mögliche Fälle erhalten und Experten im betroffenen Gebiet geschickt.

Für Sofortmaßnahmen stellt die WHO 500.000 US-Dollar (431.000 Euro) zur Verfügung; da die Ausbreitung potenziell durch intensive Bevölkerungsbewegungen gefährdet wird, betont die Africa CDC die Besorgnis und verstärkt Grenzkontrollen, isoliert Kontaktpersonen und aktiviert Notfallteams in gefährdeten Regionen





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