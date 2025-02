Zerstrittenes Abschiednehmen: Scholz und Merz liefern sich letzte Bundestagsdebatte

Der 20. Deutsche Bundestag verabschiedet sich in einer hitzigen Atmosphäre vor der Bundestagswahl. Bundeskanzler Olaf Scholz und der Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz liefern sich eine scharfe Attacke in der letzten Sitzung. Scholz wirft Merz vor, die europäische Integration zu gefährden und mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Merz kontert und kritisiert die Wirtschaftspolitik der SPD-geführten Regierung.

Im Umgang mit der AfD bezeichnet Scholz Merz' Haltung als „unverantwortliche Zockerei“. Merz kontert mit Sarkasmus und bezeichnet Schloz' Rede als „25 Minuten abgelesene Empörung über den Oppositionsführer“. Der CDU-Chef verspricht erneut, dass die Union nicht mit der AfD koalieren werde und bietet allen Parteien der „demokratischen Mitte“ für die Zeit nach der Wahl die Zusammenarbeit an, um extreme Kräfte von links und rechts zurückzudrängen. Scholz wählte einen ungewöhnlichen Ansatz für seine Rede in der Generaldebatte. Statt in der gewohnten Weise die Bürger zu beruhigen, stimmte er sie auf schwierige Zeiten ein. Er verwies auf die Belastungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Probleme der Wirtschaft, die Inflation und die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle. „Der Wind weht derzeit von vorn. Und die Wahrheit ist: Das wird sich in den kommenden Jahren auch nicht grundlegend ändern“, sagte Scholz. Er versuchte gleichzeitig Zuversicht auszustrahlen und die Bürger zu ermutigen, dass man die Herausforderungen gemeinsam meistern könne. Der Kanzler konterte Merz' Vorwürfe bezüglich der Zusammenarbeit mit der AfD, indem er die Spekulationen als „Popanz“ bezeichne. Er betonte, dass es am 23. Februar darum gehe, eine Mehrheit aus CDU, CSU und AfD unbedingt zu verhindern, um Schwarz-Blau unmöglich zu machen. Merz wies die Vorwürfe erneut zurück und versicherte, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD „nicht infrage“ komme. Im Gegenzug setzte Merz den Fokus auf die Regierung der SPD und Grünen, die er als „schieres Desaster“ auf dem Arbeitsmarkt bezeichnete. Die Kehrtwende der Regierung in der Sicherheitspolitik, die „Zeitenwende“, sei seiner Meinung nach nicht ausreichend umgesetzt worden. Merz nutzte die Gelegenheit für eine Generalabrechnung mit drei Jahren Regierungsarbeit und kritisierte die Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition scharf. Zwölf Tage vor der Bundestagswahl verabschiedet sich das Parlament mit dieser Sitzung. Die erste Sitzung des neuen Bundestags findet spätestens 30 Tage nach der Wahl statt.





