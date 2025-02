Zertifikate suchen: Professionelle Filter und flexible Optionen

Unsere umfassende Zertifikate-Datenbank lässt sich mit benutzerfreundlichen Filtern und Sortierungsoptionen leicht durchsuchen. Finde schnell das passende Anlage- oder Hebelprodukt mit präzisen Suchkriterien.

Mit unserem Tool zur Zertifikate nsuche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate -Datenbank nach Anlage - und Hebel produkten durchsuchen. Um die Suche zu erleichtern, können Sie zunächst die Suche auf die Hauptart einschränken. Hierbei entscheiden Sie sich zwischen Arten wie Bonus- Zertifikate n, Express- Zertifikate n, Knock-Outs, Discount- Zertifikate n oder Optionsscheinen und vielen mehr.

Sobald Sie die Hauptart ausgewählt haben, können Sie die Suche weiter präzisieren, indem Sie die Unterart eingeben und zum Beispiel den Basiswert angeben, auf den sich ein Zertifikat bezieht. Sie können auswählen, ob ein Zertifikat eine Währungssicherheit haben soll oder nicht. Um die Suche nach Zertifikaten zu vereinfachen, besteht die Option, nach Art durch Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit zu suchen.Zudem können Sie die Anzeige der Ergebnisse personalisieren, indem Sie die Kennzahlen 1, 2 und 3 auswählen. Zu den Kennzahlen gehören zum Beispiel der Abstand zum Strike, das Aufgeld, der Discount, der Spread oder die maximale Rendite. Alle Kennzahlen können auch in Prozentwerten angegeben werden. Mit einem Klick auf die gewünschte Kennzahl wird die Anordnung der verschiedenen Zertifikate angepasst. Unter dem Punkt Emittent sehen Sie alle finanzen.net Partner und alle weiteren Emittenten der Zertifikate. Für besonders beliebte Suchanfragen zu Zertifikaten steht Ihnen über dem Zertifikate-Finder eine kleine Auswahl an gängigen Sucheinstellungen zur Verfügung. Diese voreingestellten Suchoptionen variieren je nach Anlage- oder Hebelprodukt und werden direkt mit dem jeweiligen Produkt in Beziehung gesetzt





