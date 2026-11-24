Der Kronzeuge Zargaran entgeht einem Attentat der Hells Angels. Seine Aussage führt zur Haftstrafe von Rockern. Details zum Sicherheitsleck und zur Gefahr.

Der Kronzeuge Zargaran steht seit sieben Jahren unter dem Schutz des Staates, nachdem er als Zeuge gegen eigene Rockerbrüder ausgetreten ist. Jetzt berichtet der 39-Jährige in einem neuen Podcast-Format von der akuten Bedrohung durch die organisierte Kriminalität. Dabei schildert er, wie knapp er in diesem Jahr einem mutmaßlichen Auftragsmord entkam, der direkt auf seine Aussage zurückzuführen ist.

Ermittlungen decken Mordauftrag auf

Die Polizei hatte in Köln ursprünglich einen Mann observiert und festgenommen, jedoch wegen eines gänzlich anderen Delikts. Bei der routinemäßigen Auswertung des Mobiltelefons des Festgenommenen stießen die Beamten auf eine gravierende Enthüllung: Der Mann hatte einen Mordauftrag gegen Zargaran entgegengenommen. Dieser Auftrag war bereits angenommen worden, als die Ermittlungen ihn ans Licht förderten. Zargaran erfuhr erst nach mehreren Gesprächen mit den Ermittlern, wie tief das Netz der Gegner in sein privates Umfeld reichte. Die Attentäter verfügten über detaillierte Bewegungsprofile und wussten genau, an welchen Orten sich der Zeuge regelmäßig aufhielt.

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Identität der Täter und Motivlage

Zugrunde liegt diesem Komplott definitiv die Rockergruppe Hells Angels. Das Motiv ist dabei doppelt gestrickt. Zum Einen soll Zargaran als Person verschwinden, die sich öffentlich gegen die organisierte Kriminalität wendet und Aufklärungsarbeit leistet. Zum Anderen stellt er eine extreme Gefahr für diverse Personen dar, die ins Ausland geflüchtet sind. Aufgrund seiner Aussage in Deutschland erwartet diese Gruppe eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wäre Zargaran nicht mehr am Leben, hätten diese Geflüchteten ein Problem weniger und könnten ihre Straftaten leichter weiterführen oder die Flucht sichern.

Vergleichbarer Fall von Michael Bartelt

Die Mechanismen dieser Gewalt ähneln drastisch dem Schicksal von Michael Bartelt. Bartelt war ebenfalls ein Rocker, der den Hells Angels angehörte. Im Jahr 2009 wurde er im Alter von 32 Jahren nachts in der Nähe seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen erschossen. Auch er hatte sich mit seiner Gruppe überworfen und galt als Verräter, da er die Seiten wechseln und sich den Bandidos annähern wollte. Man wollte an ihm ein Exempel statuieren, um allen anderen klarzumachen, dass ein Wechsel zum Erzfeind den Tod bedeutet. Intern war Bartelt bereits in Ungnade gefallen, weil er die autoritäre Führung seines Klubs nicht ausreichend respektierte, was ihn schließlich zu den Konkurrenten trieb.

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Gewinnstreben und Machtansprüche

Hinter den Blutsbanden und ideologischen Konflikten steht letztlich ein hartes finanzielles Kalkül. Die Rockerklubs operieren als kriminelle Unternehmen, die mit Rauschgift- und Waffenhandel, Prostitution sowie risikoreicher Kreditvergabe enorme Gewinne erwirtschaften. Zudem beansprucht jeder Klub ein möglichst großes Territorium, um in seiner operativen Zone ungestört handeln zu können. Dieser Kampf um Wirtschaftsräume führt regelmäßig zu gewaltsamen Ausschreitungen, wenn Mitglieder das Territorium anderer überschreiten oder deren Geschäfte stören. Die hierarchischen Strukturen verlangen absolute Loyalität, da Abweichler als Gefahr für die gesamte Organisation angesehen werden.

Zargaran gibt zu bedenken, dass ein Sicherheitsleck in seinem unmittelbaren Umfeld existieren muss. Bisher hat er nicht herausfinden können, wer für die Preisgabe seiner Daten verantwortlich ist. Diese Unsicherheit belastet ihn extrem. Der beauftragte Killer hatte seinen Auftraggeber vor der Tat sogar gefragt, ob er bei der Ausführung auf irgendetwas Besonderes achten solle. Die Antwort war klar und brutal: Es solle einfach durchgezogen werden, und das ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Mann aus Eberswalde, der dem Umfeld der Hells Angels angehörte, geriet zeitweise in den Fokus der Fahnder, da seine Wohnung durchsucht wurde, als er bereits verschwunden war.

Appell an die junge Generation

Trotz der bestehenden Todesdrohung und der lebensverändernden Einschränkungen durch den Zeugenschutz zweifelt Zargaran nicht an seinem Vorgehen. Die Nachricht vom Mordauftrag bestärke ihn eher in der Richtigkeit seiner Aussage. Er betrachtet seine Situation jedoch als mahnendes Beispiel, insbesondere für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Er warnt davor, sich von der Illusion eines rauen Lebens durch Deutschrap oder vermeintliche Hardsocial-Media-Präsenz suggerieren zu lassen. Stattdessen appelliert er an die Bildungslaufbahn: Zur Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren und das eigene Leben in geordneten Bahnen aufbauen. Dieses Leben im Schutzprogramm ist nicht erstrebenswert, sondern die direkte Konsequenz des Weges, den er eingeschlagen hat, um Gerechtigkeit herbeizuführen.