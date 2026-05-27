Ziane: "Wir werden alles raushauen"

Ziane, der Kapitän und Stürmer vonunternimmt seinen dritten Anlauf, um in die 3. Liga zu kommen. Er spricht über die Notwendigkeit einer Regionalligareform und die Abschaffung der Aufstiegsspiele von Seiten des DFB.

Falls der DFB ein Gesicht für die notwendige Regionalliga reform braucht – Djamal Ziane (34) stünde bestimmt zur Verfügung. Der Kapitän und Stürmer vonunternimmt nun bereits seinen dritten Anlauf, um in die 3.

Liga zu kommen. Zweimal scheiterte er bereits. Und das jeweils als Meister mit dem FC Lok!2020 war es der SC Verl, der aufgrund der damals noch gültigen Auswärtstorregel die Nase vorn hatte. Die Bilder des weinenden Ziane, der nach Abpfiff im leeren Stadion (wegen Corona waren keine Fans zugelassen) am Torpfosten hockte, sind bis heute unvergessen. 2025 setzte sich der TSV Havelse im Rückspiel in der Verlängerung durch und ließ bei Ziane und seinen Mitspielern die Tränen erneut kullern.

Nun geht es wiederum in zwei Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers (28. Mai, 1. Juni) um alles.

"Nach Verl hatte man nicht im Kopf, dass man das noch einmal erreichen kann", gibt Ziane zu. "Erst recht nicht nach Havelse. Dass es wieder für ganz oben gereicht hat, ist charakterlich und sportlich natürlich 1A."Er wird von Anbeginn auf dem Platz stehen. Auch, weil mit Stefan Maderer der torgefährlichste Stürmer verletzt ausfallen wird.

Ziane: "Ich glaube, dass es nicht schadet, wenn man diese Erfahrung, diese Anspannung, schon einmal erlebt hat. Du musst einfach versuchen, in den beiden Spielen an deine Leistungsgrenze zu kommen. Wer das schafft, schafft es am Ende auch nach oben.

" Aber er stellt auch klar: "Es gibt, glaube ich, keine zwei Meinungen darüber, wie sinnlos es ist, was wir da machen müssen. Ich bleibe dabei, wenn man das will, kann man das ändern. Auch relativ zügig. Wenn man das nicht will, dann sieht das eben aus wie jetzt.

" Damit zielt er auf die Notwendigkeit einer Regionalligareform und die Abschaffung der Aufstiegsspiele von Seiten des DFB. Bisher gibt es für die fünf Meister nur vier Aufstiegsplätze in die 3. Liga. Lok Leipzig will den noch letzten offenen Platz nun endlich ergattern.

Ziane sagt: "Wir werden uns nicht verstecken. Wir sind immer noch Lok Leipzig und spielen vor einem ausverkauften Haus. Das muss man merken und das wird man auch merken. Wir werden alles raushauen, das erwarten wir auch vom Rang.

Dann denke ich, wird es für Würzburg hier sehr, sehr schwer. Ein Sieg ohne Gegentor würde ein gutes Fundament für das Rückspiel setzen.





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