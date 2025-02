Zidane als Nachfolger für Deschamps in der Wahl?

Nach dem bevorstehenden Rücktritt von Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft wird Zinédine Zidane als potenzieller Nachfolger gehandelt.

Zinédine Zidane (52, hier mit Ex-DFB-Star Toni Kroos) hatte in seiner Trainer-Karriere bislang nur Station – und das war Real Madrid. Fast vier Jahre war die Fußballlegende ohne Job. Das könnte sich bald ändern. Zumindest, wenn es nach einem aktuellen Trainer geht, der schon laut über seinen Nachfolger nachdenkt. Das berichtet die französische Zeitung L‘Equipe. Real Madrid zurück – nachdem die Los Blancos erneut den Champions-League-Titel verpasst hatten.

Danach wurde er mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Die namhafte Liste: Bei Man United galt er lange als heißester Kandidat für die Nachfolge von Erik ten Hag (55). Allerdings: Zidane spricht kaum Englisch, kam dadurch am Ende bei dem englischen Klub nicht infrage. Zwar soll er die Sprache inzwischen lernen, aber womöglich ist das gar nicht nötig – zumindest für seinen nächsten Job. Denn: Didier Deschamps (56) hat Zidane als seinen Nachfolger ins Spiel gebracht. Der französische Nationaltrainer hat seinen Rücktritt angekündigt. Nach der WM 2026 (USA, Mexiko und Kanada) und 14 Jahren im Amt soll für ihn Schluss sein. Gegenüber L‘Equipe sagte Deschamps: „Zizou ist ein sehr guter und logischer Kandidat für das Amt. Aber ich weiß nicht, ob er das auch will.“ Zidanes Name fällt nicht aus heiterem Himmel. Bereits im Dezember spekulierte die Marca darüber, dass er wieder einen Trainerposten übernehmen will. Allerdings nur bei Real Madrid – oder eben der französischen Nationalmannschaft. Beide Jobs könnten in gut einem Jahr frei sein: Carlo Ancelottis (65) Vertrag läuft ebenfalls im Sommer 2026 aus. Allerdings wird auc





Zidane Deschamps Frankreich Nationalmannschaft Trainerwechsel

