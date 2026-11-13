Zinedine Zidane rechtfertigt Michael Olise nach der 1:3-Niederlage Frankreichs in Mailand. Der Trainer betont die Team-Schwäche in der zweiten Halbzeit.

Frankreich erlitt am Donnerstagabend in Mailand eine deutliche 1:3-Niederlage gegen Italien im Rahmen der Nations League. Nach diesem Rückschlag im fünften Spiel unter Cheftrainer Zinedine Zidane (54) fokussierte sich die öffentliche Debatte schnell auf die Leistung von Michael Olise (24), der in der 10. Minute die frühe Führung für die Équipe Tricolore besorgt hatte. Der Weltmeister von 1998 zog sich jedoch nicht auf eine Kritik an seinem Stürmer zurück, sondern betonte stattdessen die kollektiven Schwächen seines Teams in der zweiten Halbzeit.

Trainer schützt Leistungsträger Olise

Der französische Nationalsportchef äußerte sich am Spielnachmittag klar gegenüber dem Sender TF1 und wies Vorwürfe gegen seinen Top-Stürmer zurück. Er erklärte, dass es unmöglich sei, über die gesamten 90 Minuten hinweg konstant auf dem gleichen hohen Leistungsniveau zu bleiben. Dabei verwies Zinedine Zidane explizit auf die formstarke Phase von Michael Olise, der in den vergangenen zwei Länderspielpausen mehrere entscheidende Tore für die Nationalmannschaft erzielt habe und weiterhin seine exzellente Entwicklung zeige.

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Zidane unterstrich bei der Analyse des Matchverlaufs, dass er den Einzelfall Olise nicht als Hauptgrund für die Niederlage ausmachen kann. Der 54-Jährige betonte, dass er keine Verschlechterung in der Darbietung von Olise in der zweiten Halbzeit erkenne. Stattdelen führte er aus, dass die gesamte Elf in der Spielhälfte ab der Pause an Intensität verloren habe. Diese kollektive Schwäche spiegle sich unweigerlich in den individuellen Leistungen aller Akteure wider, was für Michael Olise ebenso galt wie für die restliche Startformation.

Olise überzeugt bei Bayern und Nationalmannschaft

Die Kritik an Michael Olise erscheint aus statistischer Sicht wenig fundiert, da der Angreifer aktuell zu den treffsichersten Spielern Europas zählt. Für seinen Verein, den FC Bayern München, steuert der 24-Jährige bereits 12 Tore und sieben Vorlagen in 15 Einsätzen in der laufenden Saison bei. Diese klubinterne Produktivität übertragen sich nun auch massiv auf die nationale Ebene, wo Olise seine Torjäger-Qualitäten weiter ausbaut.

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In der französischen Nationalmannschaft zeigt der Flügelstürmer eine beeindruckende Trefferquote, die von Zinedine Zidane als Indikator für seine aktuelle Form gewertet wird. Von den insgesamt 12 Länderspieltoren, die Michael Olise bisher für die Équipe Tricolore erzielt hat, entfallen allein fünf Tore auf die letzten vier Partien. Diese statistische Aufwärtskurve bestätigt die Einschätzung des Trainers, dass der Spieler sich in einer außergewöhnlich guten Phase befindet, welche die aktuellen sportlichen Defizite des Teams nicht erklären kann.

Defensive Schwäche führt zum italienischen Comeback

Die Partie selbst endete für Frankreich mit einem bitteren Rückschlag, nachdem die Mannschaft nach der zwischenzeitlichen Führung stark an Kontrolle verloren hatte. Nach dem 1:0 durch Michael Olise in der 10. Minute fand Italien Anschluss, als Pio Esposito in der 26. Minute zum Ausgleich traf. Die Gastgeber aus Mailand übernahmen dann die Spielkontrolle, wobei Frattesi in der 63. Minute den Treffer zur Führung verwandelte und Pio Esposito in der 75. Minute das Ergebnis auf 1:3 erhöhte.

Zinedine Zidane analysierte das Taktikversagen der Franzosen nach dem Spiel sehr detailliert. Er räumte ein, dass man in der ersten Halbzeit durchaus gute Momente hatte, sich jedoch nicht nachhaltig auf die eigenen Stärken konzentriert habe. Als Italien in Führung ging, verlor die französische Elf ihre Struktur, insbesondere im defensiven Bereich. Der Trainer nannte dies einen Teil des notwendigen Lernprozesses, da man in den Zweikämpfen und Eins-gegen-Eins-Situationen ab der Pause nicht mehr so stark auftrat wie zu Spielbeginn.

Neue Lernprozesse nach der klaren Niederlage

Die klare 1:3-Auswärtsniederlage in Mailand markiert einen weiteren Stolperstein für Frankreich im laufenden Nations-League-Turnier. Zinedine Zidane verwies darauf, dass man in der zweiten Halbzeit nicht mehr wusste, wie man auf die neuen taktischen Herausforderungen reagieren und den eigenen Spielplan effektiv umsetzen sollte. Diese Ineffizienz führte dazu, dass die anfängliche Dominanz schnell zunichtegemacht wurde und die Mannschaften in konfliktreiche Situationen gerieten, aus denen sie nicht mehr klug herausfanden.

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Für die französische Auswahl bedeutet die Niederlage vor dem Hintergrund der guten individuellen Leistungen ihrer Offensivkräfte, dass die Defensivstabilität wieder priorisiert werden muss. Zinedine Zidane betonte, dass die Unruhe im Team zunahm, sobald die Führung nicht mehr gehalten werden konnte. Die kommenden Aufgaben erfordern daher nicht nur die Beibehaltung der Offensivpower durch Spieler wie Michael Olise, sondern vor allem eine robustere und strukturiertere defensive Leistung, um ähnliche Szenarien in zukünftigen Begegnungen zu vermeiden.