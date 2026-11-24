Mimi Fiedler, die unter anderem aus dem Stuttgarter 'Tatort' bekannt ist, könnte 2027 ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Ein Medienbericht zählt die Schauspielerin zu den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!'.

Mimi Fiedler, die unter anderem aus dem Stuttgarter"Tatort" bekannt ist, könnte 2027 ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Ein Medienbericht zählt die Schauspielerin zu den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten von"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

". “ die Kriminaltechnikerin Nika Banovic. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist sie die fünfte Kandidatin, die bereits feststehen soll. Zuvor hatte das Blatt über eine Teilnahme von Schlagersängerin Michelle , Reality-Darsteller Serkan Yavuz , Ex-GZSZ-Star Isabell Horn sowie, dem Sohn von Thorsten Legat, berichtet.

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RTL hat diese Namen bisher nicht bestätigt. Der Sender erklärt, Spekulationen über die Besetzung nicht zu kommentieren. Für Mimi Fiedler wäre eine Teilnahme nicht ihr erster Auftritt in einem Reality-Format. 2024 war die Schauspielerin bei „Promi Big Brother“ zu sehen, schied dort jedoch kurz vor dem Finale aus. Konkrete Angaben zur 20.

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Staffel im kommenden Jahr macht RTL bislang nicht. Fest steht nach Angaben des Senders allerdings: Es soll „die längste Staffel aller Zeiten“ werden. Auf seiner Website geht RTL auf die kursierenden Namen ein, bestätigt jedoch keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben den bereits genannten Prominenten führt der Sender weitere Personen auf, die sich offenbar auf unterschiedliche Weise selbst als mögliche Kandidaten ins Gespräch bringen.

Dazu zählen Reality-Darsteller Aleks Petrovic, die Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Frank Kessler, Ex-„GNTM“-Model Godfrey Egbon sowie Moderator Elton. Welche Namen am Ende aber „tatsächlich auf der offiziellen Kandidatenliste“ stehen, sei „noch nicht bekannt“.