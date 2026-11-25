Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff verlässt den THW Kiel und schließt sich nach NDR Informationen spätestens in gut anderthalb Jahren dem Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach an. Der am 30. Juni 2028 auslaufende Vertrag des Keepers werde nicht verlängert, teilten die Schleswig-Holsteiner am Mittwoch mit.

Ob der 35-Jährige den THW bereits im kommenden Sommer oder erst nach Ablauf seines Vertrags verlässt, ist derzeit noch offen. Voraussetzung für einen vorzeitigen Wechsel und die Auflösung seines Vertrags beim THW wäre eine entsprechende Ablösesumme.

Nach NDR Informationen soll sich Wolff mit Gummersbach einig sein und dort seinen nächsten Vertrag unterschreiben.

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"Wir hatten offene Gespräche, bei denen sich dann aber herauskristallisiert hat, dass ungeachtet der sportlichen Qualitäten von Andi das berühmte Gesamtpaket für uns nicht mehr in unsere mittel- bis langfristige Kaderplanung passt", erklärte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Mittwoch. "Dann schaut man sich in die Augen und trifft eine Entscheidung. Das haben wir getan.

"Wolff war im Sommer 2024 vom polnischen Spitzenclub KS Kielce an die Kieler Förde zurückgekehrt. Dort stand er bereits von 2016 bis 2019 unter Vertrag. Der Torhüter bestritt bislang 281 Partien für die"Zebras". Für Deutschland stand er 199 Mal zwischen den Pfosten.

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Im Januar gewann Wolff mit der DHB-Auswahl EM-Silber. Andreas Wolff "Beide Seiten haben mit offenen Karten gespielt. Ich bin dem THW Kiel sehr dankbar, dass er mir vor zwei Jahren die Rückkehr in die Bundesliga ermöglicht hat. Jetzt ging es für mich darum, abzuwägen, was für mich und meine Familie am besten passt" sagte Woff.

Und weiter:"Mir war wichtig, in diesem Punkt jetzt Klarheit zu schaffen, um mich vollkommen auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen konzentrieren zu können.

" Als möglicher Nachfolger in Kiel wird DHB-Kollege David Späth von den Rhein-Neckar Löwen gehandelt. Der 24-Jährige hat allerdings noch bis 2029 einen Vertrag bei den Mannheimern und würde demnach ebenfalls eine Ablöse kosten. Der deutsche Handball-Rekordmeister aus Kiel kehrt durch einen nie gefährdeten Heimsieg auf den zweiten Tabellenplatz zurück. Am Sonntag wurden die Partien im DHB-Pokal-Viertelfinale ausgelost.

Während Flensburg abermals Heimrecht genießt, muss Kiel erneut reisen. Schlagwörter zu diesem Artikel