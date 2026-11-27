Nach zwei Prognosesenkungen und einem Kurssturz kappt Rheinmetall seine Umsatzambition für 2030 auf 33 bis 37 Mrd. EUR. Das Margenziel entschärft der Konzern dabei nur minimal. Wie geht es jetzt weiter mit der Rheinmetall-Aktie?

Für einen Konzern, der in den vergangenen Jahren vor allem mit Superlativen auffiel, ist es ein großes Eingeständnis. Auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg widmet Rheinmetall den Rückschlägen des laufenden Jahres eine eigene Folie: die gestrichene Fregatte F126, Verzögerungen beim Boxer-Großprojekt Arminius und bei Abnahmetests für Munitionslose, dazu die Nachwirkungen einer Explosion am Standort Murcia.

Die Schlussfolgerung fällt entsprechend aus: Die Chance habe sich nicht verändert, wohl aber die Art, sie zu planen. Künftig gelte ein neues Normalmaß an Konservatismus, heißt es in der Präsentation. Auch die Detailtiefe seiner Prognosen will der Konzern überprüfen, um Erwartungen besser zu steuern. Konkret peilt Rheinmetall für 2030 nun organisch 33 bis 37 Mrd.

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EUR Umsatz an, nach bislang rund 45 Mrd. EUR. Die Mitte der neuen Spanne liegt damit gut ein Fünftel unter der alten Ambition. Auch bei der Profitabilität nimmt der Konzern etwas Luft heraus: Statt über 20 % stellt er nun eine operative Marge von rund 20 % in Aussicht.