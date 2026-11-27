In Marsberg hat ein Lkw gestern Abend seine Ladung verloren - kistenweise Bier. Die Bierflaschen krachten auf die Straße.

In Marsberg hat ein Lkw gestern Abend seine Ladung verloren - kistenweise Bier. Die Bierflaschen krachten auf die Straße - überall Scherben, überall Bier. Gegen 17:30 Uhr war der Bier-Laster auf der L549 in Marsberg unterwegs.

In einer Linkskurve kam es dann zu dem Unfall. Laut Polizei waren die Bierkästen während der Fahrt auf Paletten gestapelt und nicht richtig gesichert. In einer Linkskurve lösten sich zwei der beladenen Paletten, brachen durch die Wand desUm das Bier bei den frostigen Temperaturen von der Straße zu bekommen, wurden zuerst die Kästen eingesammelt und weggeräumt.

Advertisement

Advertisement

Anschließend halfen ein Streuwagen und eine Fachfirma dabei, die zerplatzten Flaschen zu beseitigen und die Straße zu reinigen.36-jähriger soll Frau wegen Schulden umgebracht haben Aus Habgier soll ein Mann in Brilon eine Frau ermordet haben. Im Januar muss er sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Der erste Schnee liegt auf der Skipiste. Am Wochenende rasen die besten Rodler der Welt die Bobbahn runter. Winterberg freut sich.