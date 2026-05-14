Zigaretten, Briefe und Blumen für Remo (†19): Gedenkstätte für Freund auf Isarufer

Zigaretten, Briefe und Blumen für Remo (†19) Die Klassenkameraden von Remo Pollert (†19, hier auf einem früheren Foto mit seiner Mutter Lara Joy Körner, heute 47) haben am Isarufer eine Gedenkstätte für ihren Freund errichtet. Sie haben Fotos von Remo aufgestellt und rote Grablichter. Collagen mit Briefen abgelegt, die mit Klarsichtfolie gegen den Regen geschützt sind. Davor liegen Blumen, eine Schachtel Zigaretten, eine leere Flasche Augustiner-Bier. Klassenkameraden haben eine Collage für Remo an der Isar abgelegt. Neben einer Schachtel Zigaretten haben sie sein Motto niedergeschrieben: „Ich hasse mein verdammt geiles Leben“Die liebevollen Erinnerungen zeichnen das Bild eines Freundes, der gern feierte, lustig und cool war, aber auch nachdenklich und tiefgründig. Der handgeschriebene Brief seiner Mitschüler beginnt mit dem Satz: „‚Ich hasse mein verdammt geiles Leben.‘“ Es war sein Motto.besuchte die 11. Klasse einer privaten Fachoberschule in München. „Remo hat unsere kleine Klasse mit seiner offenen, lustigen und fröhlichen Weise vollständig gemacht. Wir vermissen ihn alle jetzt schon unglaublich und hoffen, dass er in Frieden ruhen kann.“ Es ist still an diesem Tag. Nur das Rauschen des Flusses, den Remo so liebte und in dem er sein Leben verlor, ist zu hören. Ein Rentner steigt vom Fahrrad, zieht seinen Hut ab, liest die liebevollen Worte, die Remos Kunstlehrerin geschrieben hat: „Deine philosophischen Fragen werden mir fehlen – und Du als Mensch.“ Der Herr schaut zur nahen Ludwigsbrücke, von der aus die Feuerwehr Remos Leiche barg, nachdem eine Passantin sie entdeckt hatte. Er dreht sich um und murmelt: „Warum? Warum nur?“ Bewegender letzter Gruß: „Deine philosophischen Fragen werden mir fehlen – und Du als Mensch“, schrieb Remos Kunstlehrerin. Eine Klassenkameradin beschreibt ihn als guten Menschen und coolen Jungen

Zigaretten , Briefe und Blumen für Remo (†19) Die Klasse nkameraden von Remo Pollert (†19, hier auf einem früheren Foto mit seiner Mutter Lara Joy Körner, heute 47) haben am Isarufer eine Gedenkstätte für ihren Freund errichtet Es zerreißt einem das Herz.

Klassenkameraden und Freunde von Remo Aimé Pollert (†19) haben oberhalb des Isarufers zwei Gedenkstätten für den Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) errichtet, der am 9. Mai tot aus dem Fluss geborgen wurde. Sie haben Fotos von Remo aufgestellt und rote Grablichter. Collagen mit Briefen abgelegt, die mit Klarsichtfolie gegen den Regen geschützt sind.

Davor liegen Blumen, eine Schachtel Zigaretten, eine leere Flasche Augustiner-Bier. Klassenkameraden haben eine Collage für Remo an der Isar abgelegt. Neben einer Schachtel Zigaretten haben sie sein Motto niedergeschrieben: „Ich hasse mein verdammt geiles Leben“Die liebevollen Erinnerungen zeichnen das Bild eines Freundes, der gern feierte, lustig und cool war, aber auch nachdenklich und tiefgründig. Der handgeschriebene Brief seiner Mitschüler beginnt mit dem Satz: „‚Ich hasse mein verdammt geiles Leben.

‘“ Es war sein Motto.besuchte die 11. Klasse einer privaten Fachoberschule in München.

„Remo hat unsere kleine Klasse mit seiner offenen, lustigen und fröhlichen Weise vollständig gemacht. Wir vermissen ihn alle jetzt schon unglaublich und hoffen, dass er in Frieden ruhen kann.

“ Es ist still an diesem Tag. Nur das Rauschen des Flusses, den Remo so liebte und in dem er sein Leben verlor, ist zu hören. Ein Rentner steigt vom Fahrrad, zieht seinen Hut ab, liest die liebevollen Worte, die Remos Kunstlehrerin geschrieben hat: „Deine philosophischen Fragen werden mir fehlen – und Du als Mensch.

“ Der Herr schaut zur nahen Ludwigsbrücke, von der aus die Feuerwehr Remos Leiche barg, nachdem eine Passantin sie entdeckt hatte. Er dreht sich um und murmelt: „Warum? Warum nur?

“ Bewegender letzter Gruß: „Deine philosophischen Fragen werden mir fehlen – und Du als Mensch“, schrieb Remos Kunstlehrerin. Eine Klassenkameradin beschreibt ihn als guten Menschen und coolen Junge





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