Beate Kollatz vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie rät von übergroßen Gefäßen ab. Zwei bis fünf Zentimeter mehr Durchmesser reichen meist aus.

Beate Kollatz vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden-Pillnitz weist Pflanzenbesitzer auf einen häufigen Fehler beim Umtopfen hin. Viele Hobbygärtner greifen oft zu sehr großen Gefäßen, obwohl dies dem Wachstum der Pflanzen schaden kann.

Falsche Topfgröße führt zu Wurzelfäule

Das Problem liegt in der Feuchtigkeit des Substrats. Ein großer Topf fasst viel Erde, die jedoch bei regelmäßiger Wassergabe lange nass bleibt. Kleine Pflanzen verbrauchen nur wenig davon. Den Wurzeln fehlt Sauerstoff und sie können faulen.

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Beate Kollatz betont, dass entscheidend die Substratfeuchtigkeit und nicht die Topfgröße ist. Kleine Pflanzen verbrauchen oft wenig Wasser und Nährstoffe. Wird trotzdem gegossen, bleiben die Wurzeln nass und sterben ab.

Das Gegenteil kann ebenfalls Probleme verursachen. Wer einen sehr großen Topf nur sparsam gießt, erreicht mit dem Wasser manchmal nicht alle Wurzeln. Die Pflanze steht dann trotz großer Erdmenge auf dem Trockenen.

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Indikatoren für nötigen Topfwechsel

Ob ein Topf zu klein geworden ist, lässt sich meist gut erkennen. Wachsen Wurzeln bereits aus dem Abflussloch, besteht der Ballen fast nur noch aus Wurzeln. Wächst die Pflanze kaum noch weiter, wird es Zeit für einen größeren Topf.

Fehlt ausreichende Erde, stehen weniger Wasser und Nährstoffe zur Verfügung. Das Wachstum wird dadurch erheblich gehemmt. Es ist daher wichtig, den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel zu erkennen.

Wurde die Pflanze regelmäßig umgetopft, reichen meist etwa zwei Zentimeter mehr Durchmesser. Befindet sich kaum noch Erde zwischen den Wurzeln, dürfen es auch fünf Zentimeter mehr sein. Ein kleiner Unterschied hat große Folgen. Kollatz erklärt: "Topfe ich von einem 6-cm-Topf in einen 8-cm-Topf um, verdoppelt sich fast das Topfvolumen."

Artenabhängiger Platzbedarf

Wie viel Platz eine Pflanze benötigt, hängt von ihrer Art ab. Kakteen oder Amaryllis kommen oft mit kleineren Töpfen aus. Wasserliebende Pflanzen wie Hortensien benötigen dagegen mehr Erde als Wasserspeicher.

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Auch kräftig wurzelnde Arten wie Monstera oder Philodendron brauchen mehr Raum. Sie profitieren von einer größeren Erdmenge, um ihr Wachstum zu unterstützen. Jeder Platzverlust hemmt die Entwicklung.

Wichtig bleibt bei allen Pflanzen ein Abflussloch im Topf. Nur so kann überschüssiges Wasser ablaufen. Die Erde zwischen zwei Gießrunden trocknet ausreichend ab. Dies beugt Wurzelfäule und anderen Schäden vor.