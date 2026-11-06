Zinedine Zidane nominiert Pablo Pagis für Frankreichs Nationalmannschaft

Frankreichs Trainer Zinedine Zidane überrascht mit der Nominierung von Pablo Pagis. Paris-FC-Star ersetzt verletzte Offensivkräfte vor den Nations-League-Spielen gegen Italien und die Türkei.

Frankreichs Nationaltrainer Zinedine Zidane hat am Freitag sein Aufgebot für die anstehenden Nations-League-Spiele vorgestellt, wobei die Auswahl für viele Experten völlig unerwartet ausfiel. Bei den Partien gegen Italien am 12. November und gegen die Türkei am 15. November setzt der 54-Jährige auf eine Mischung aus erfahrenen Stars und völlig neuen Gesichtern. Unter den nominierten Spielern befindet sich mit dem 23-jährigen Pablo Pagis ein Name, der in dieser Konstellation kaum jemand vorhergesagt hatte.

Überraschender Aufstieg von Pablo Pagis

Pablo Pagis, der Offensivspieler vom Paris FC, erhielt damit seine erste Einladung für die Équipe Tricolore. Die Nominierung sticht besonders heraus, da der Angreifer erst im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro vom FC Lorient zum Paris FC gewechselt war. Seine starken Leistungen auf Vereinsebene haben ihn direkt ins Blickfeld der Nationaltrainer-Mannschaft gebracht, obwohl er vorher in diesem Kontext kaum wahrgenommen wurde.

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Die Entscheidung von Zinedine Zidane basiert laut Trainerangaben auf taktischen Erwägungen und der persönlichen Beobachtung der Spieler. Zidane betonte in seinen Äußerungen, dass Pagis ein interessanter Akteur sei, der bereits auf der erweiterten Liste gestanden habe. Der Trainer erklärte, er wolle den jungen Mann nun live sehen, um seine Qualitäten im französischen Trikot besser einzuschätzen und in die Mannschaftsplanung zu integrieren.

Personalsituation und sportliche Notwendigkeiten

Ein entscheidender Faktor für diese überraschende Auswahl ist die aktuelle Verletzungssituation in der französischen Offensive. Es fehlen mehrere wichtige Kräfte, was die Konkurrenzsituation an den Offensivpositionen deutlich verändert hat. Ousmane Dembélé, der 29-jährige Flügelspieler, fällt verletzungsbedingt aus. Ebenso müssen die Trainer auf Maghnes Akliouche (24) und Estéban Lepaul (26) verzichten, was das Angebot an verfügbaren Offensivspielern stark einschränkt.

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Neben der Notwendigkeit, die Lücken zu schließen, spielt auch die familiäre Vernetzung im französischen Fußball eine untergeordnete, aber interessante Rolle. Pablos Vater, Mickaël Pagis (53), war selbst jahrelang in der Ligue 1 aktiv. Obwohl er den Sprung in die französische A-Nationalmannschaft nie schaffte, könnte sein Sohn diesen Meilenstein nun als einer der ersten erreichen und ihm somit im Karriereverlauf einen Schritt voraus sein.

Rückkehrer und Star-Akzente im Kader

Die Liste der nominierten Spieler enthält jedoch nicht nur Neulinge, sondern auch bedeutende Rückkehrer aus jüngeren Vergangemheiten. Aurélien Tchouaméni (26) kehrt in den Kader zurück und steht neben weiteren etablierten Namen. Marcus Thuram (29) und Malo Gusto (23) ergänzen das Aufgebot, um die Balance zwischen defensiver Stabilität und offener Spielweise zu wahren.

Die Offensive wird weiterhin von internationalen Größen dominiert, deren Namen auch bei der aktuellen Auswahl im Fokus stehen. Kylian Mbappé (27) ist Teil des Teams und sorgt weiterhin für die erwartete hohe Leistungsdynamik. Michael Olise (24) und Aurélien Tchouaméni (26) runden das Spektrum der nominierten talentierten und erfahrenen Spieler ab, die Zinedine Zidane für die kritischen Spiele gegen Italien und die Türkei zur Verfügung stehen.

Ziele und Ausblick auf die Nations League

Das primäre Ziel für Zinedine Zidane und seine Mannschaft ist es, das Ticket für das Viertelfinale der Nations League sicher zu gewinnen. Die Ausgangslage für die Franzosen ist dabei komfortabel, da die mathematische Situation relativ klar ist. Ein einziger Punktgewinn im Spiel gegen Italien reicht aus, um Frankreich den direkten Weg in die nächste Runde zu ermöglichen.

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Trotz der offensichtlichen Überlegenheit in der Tabellenführung wird die Partie gegen die Türkei am 15. November keine Selbstläufer sein. Der Trainer muss seine taktischen Anweisungen nun mit dem erweiterten Kader abstimmen, wobei Pablo Pagis eine neue Variable in den Überlegungen darstellt. Die Fans und Medien werden genau beobachten, wie sich der neue Offensivmann aus Paris FC in das Kollektiv der Équipe Tricolore einfügt und ob er die hohen Erwartungen nach seinen guten Vereinsleistungen bestätigen kann.