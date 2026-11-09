Zinedine Zidane nominiert Saël Kumbedi für Frankreichs Nations League Spiele

Französischer Trainer Zinedine Zidane beruft VfL-Wolfsburg-Spieler Saël Kumbedi für die Nations League. Er ersetzt den verletzten Pierre Kalulu in der Defensive.

Französischer Nationaltrainer Zinedine Zidane hat eine überraschende Entscheidung für die Kaderliste der Équipe Tricolore getroffen und Saël Kumbedi für die anstehenden Partien der Nations League nachnominiert. Der 21-jährige Abwehrspieler des VfL Wolfsburg rückt damit in den Kader, um die nationalen Farben in den Begegnungen gegen Italien und die Türkei zu vertreten. Diese Nominierung markiert einen bedeutenden Schritt in der sportlichen Laufbahn des Rechtsverteidigers, der bisher vor allem im deutschen Zweitligaspielbetrieb auf sich aufmerksam gemacht hat.

Ersetzung von Pierre Kalulu durch Saël Kumbedi

Die aktuelle Nachberufung von Saël Kumbedi ist die direkte Konsequenz aus einem Ausfall in der französischen Verteidigung. Der 26-jährige Pierre Kalulu vom Juventus Turin kann aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht für die A-Nationalmannschaft auflaufen. Trainer Zinedine Zidane musste daher schnell einen Ersatzkandidaten für die Position des Rechtsverteidigers finden, um den Kader für die wichtigen internationalen Auftritte vollständig zu machen. Kumbedi übernimmt nun diese Rolle und hat die Chance, sich auf der höchsten internationalen Bühne zu beweisen.

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Karriere des VfL Wolfsburg Spielers Saël Kumbedi

Die Karriere des 21-jährigen Saël Kumbedi ist geprägt von einem zügigen Aufstieg und festen Verpflichtungen auf höchstem Niveau. Im Sommer 2025 wechselte er zunächst auf Leihbasis vom französischen Traditionsklub Olympique Lyon zum VfL Wolfsburg. Diese Leihe entpuppte sich als erfolgreich, sodass die Niedersachsen im Dezember die Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro zogen und den Franzosen fest bis 2029 verpflichteten. Vor seiner Zeit in Deutschland hatte der Abwehrspieler bereits 62 Pflichtspiele für Olympique Lyon absolviert, wobei vier dieser Einsätze in der Europa League stattfanden.

U21 EM Vorbereitung und Nationalmannschaftsaufgabe

Ursprünglich war die Nominierung von Saël Kumbedi für die Vorbereitungsspiele zur U21-Europameisterschaft vorgesehen, die unter der Leitung von U21-Nationaltrainer Gérald Baticle stand. Stattdessen erhält der Verteidiger nun die seltene Ehre, sich erstmals bei der A-Nationalmannschaft der Équipe Tricolore zu beweisen. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da er mit dem VfL Wolfsburg aktuell nur in der 2. Bundesliga aktiv ist. Dennoch hat er im französischen Nachwuchs reichlich Erfahrung gesammelt und sämtliche Auswahlmannschaften ab der U17 durchlaufen.

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Kalender und geografische Details der Spiele

Die kommenden Pflichtspiele für Frankreich stehen bereits fest und bieten dem neuen Nominierten eine schnelle Integration in den Teamkontext. Am Donnerstag, dem 12. November, tritt die französische Auswahl in Mailand gegen Italien an. Diese Auswärtsbegegnung stellt den ersten Test für den erweiterten Kader dar. Anschließend steht am Sonntag, dem 15. November, das Heimspiel gegen die Türkei in Bordeaux an, das den Abschluss dieser Nations-League-Phase bildet.

Historische und aktuelle Bedeutung der Nominierung

Für Saël Kumbedi könnte diese Nominierung sogar das erste Länderspiel mit den großen Nationalteams bedeuten, falls er ins Spielfeld geschickt wird. Die Kombination aus seinem aktuellen Status als Zweitligaprofi und der Berufung in die Équipe Tricolore unterstreicht das Vertrauen, das Zinedine Zidane in das Talent setzt. Die Vergangenheit des Spielers, geprägt von seiner Zeit bei Olympique Lyon und der schnellen Integration in den Kader des VfL Wolfsburg, zeigt seine Anpassungsfähigkeit und sein defensives Können auf hohem Niveau.