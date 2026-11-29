Klubboss Dirk Zingler bezieht am Tag nach der Trennung von Trainer Mauro Lustrinelli Stellung. Über einen Nachfolger soll zeitnah entschieden werden.

Klubboss Dirk Zingler bezieht am Tag nach der Trennung von Trainer Mauro Lustrinelli Stellung. Über einen Nachfolger soll zeitnah entschieden werden. Fußball-Bundesligist Union Berlin will nach der Entlassung von Cheftrainer Mauro Lustrinelli mit alten Tugenden aus der sportlichen Krise finden.

Der neue Coach, der zeitnah präsentiert werden soll, werde „ein Trainer sein, der die Stärken unseres Klubs gerne nutzen möchte, der diesen Fußball, der uns stark gemacht hat, auch mag“, sagte Präsident Dirk Zingler am Sonntag. Lustrinelli war am späten Samstagabend nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05 beurlaubt worden. Der Schweizer hatte das Amt erst im Sommer angetreten und sollte bei den Köpenickern einen offensiven Spielstil etablieren. Das Vorhaben misslang, die Realität heißt Abstiegskampf.

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Union belegt nach dem 11. Spieltag mit nur sieben Punkten den 17. Tabellenplatz. Die Entscheidung, sich von Lustrinelli nach nur 150 Tagen zu trennen, sei das Ergebnis eines Prozesses gewesen.