Zinsen, Zölle, KI und der Schweizer Leitindex SMI

Der Text beleuchtet aktuelle Themen wie die mögliche Fehlentscheidung der Zinsanpassung im vergangenen Jahr, den Einfluss des US-Präsidenten Trump auf den internationalen Handel mit neuen Zöllen, das rasante Wachstum des Schweizer Leitindex SMI und die zunehmende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Wirtschaft.

Rückblickend lässt sich die Frage stellen, ob es eine berechtigte Entscheidung war, die Zinsen im vergangenen Jahr um einen Prozentpunkt zu senken. Die Kerninflation hält seit sechs Monaten auf einem ungemütlich hohen Niveau stabil. Mit 3,2% liegt sie weit entfernt vom Zielwert von 2%. Der US-Präsident Trump plant neue Zölle . Dazu lässt er einen Plan erarbeiten, um ausländische Güter mit Zölle n zu belegen, wenn das jeweilige Exportland entsprechende US-Güter mit Zölle n belegt.

Trump will bei der Höhe seiner Zölle auch weitere Aspekte berücksichtigen, zum Beispiel, ob in dem Herkunftsland andere Handelshemmnisse existieren oder Steuern auf US-Güter erhoben werden. Diese Zölle könnten beispielsweise Autos aus der EU treffen. Seit Mitte Dezember kennt der Schweizer Leitindex SMI kein Halten mehr: Die Hürden bei 12.100 und 12.483 Punkten wurden pulverisiert und der Index setzt seinen Kurs auf sein Allzeithoch. Die perfekte Zeit für eine kurz- wie ultralangfristige Multi-Timeframe-Analyse. Aktuelle Fragen rund um das Thema Geldanlage werden am 15. Februar im Kap Europa in Frankfurt beantwortet. Bei kostenfreiem Eintritt finden Interessierte von 9:30 bis 16:00 Uhr wieder aktuelle Informationen rund um das Thema Geldanlage, Finanzen & Börse. Auf die Besucher warten Vorträge mit hochkarätigen Referenten und natürlich eine umfangreiche Ausstellung von Unternehmen aus der Finanzbranche. Wie wird das Börsenjahr 2025? Die zweite Amtszeit von Donald Trump, Neuwahlen in Deutschland und weltweite Konflikte haben Einfluss auf die Finanzmärkte. Wo bieten sich derzeit attraktive Anlagemöglichkeiten? Der Börsentag gibt Antworten, liefert Informationen aus erster Hand und natürlich auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Mit vielen namhaften Ausstellern und 5 Vortragsbereichen erwartet Sie wieder ein breites Spektrum an Wissen zu Aktien, Anleihen und Rohstoffen - aber auch zu Derivaten, Kryptos und Immobilien. Ob erfahrener Trader oder Börseneinsteiger – hier ist für jeden Wissensstand etwas dabei. Freuen Sie sich auf Robert Halver, Edda Vogt, Mick Knauff, Alfred Maydorn, Thomas Timmermann und viele andere. Alle Informationen zum Börsentag wie Vortragsprogramm, Anmeldung und Anfahrt finden Sie hier! Jeder verwendet sie und ein Ende der Investitionen von Microsoft & Co. ist nicht in Sicht. Aber wirkt KI damit schon in der Wirtschaft? Eine Statistik ist ermunternd





Zinsen Inflation Handel USA Zölle Schweizer Leitindex KI Wirtschaft

