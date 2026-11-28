Hast du dich schonmal gefragt, wieso Mandarinen und Zitronen so schnell schimmeln? Lies hier, welche Fehler du bei Kauf und Lagerung womöglich machst.

Zitronen sofort schimmelig? DAS solltest du direkt nach dem Einkauf tun. Hast du dich schonmal gefragt, wieso Mandarinen und Zitronen so schnell schimmeln? Lies hier, welche Fehler du bei Kauf und Lagerung womöglich machst.

Gerade bei schwül-warmem Wetter fallen Zitrusfrüchte wie Zitronen oder Orangen schnell Schimmel zum Opfer. Besonders anfällig ist Bio-Obst. Super ärgerlich! Nach der Ernte werden Zitrusfrüchte wie Mandarinen, Zitronen oder Orangen oft gewaschen, wobei ihre natürliche Schutzschicht beschädigt werden kann.

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Kleinste Verletzungen auf der Schale machen es Schimmelpilzen besonders leicht, sich einzunisten. Wenn sie dann noch falsch gelagert werden, breiten sich die Sporen schnell aus. Nimm keine weichen, braun gefleckten oder angeditschten Exemplare. Frische Früchte duften angenehm und fühlen sich prall an.