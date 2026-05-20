Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat einen neuen Pakt für den Zivilschutz vorgestellt. Ein zentraler Punkt ist die Warn-App NINA, die Bürgern im Ernstfall den Weg zu Bunkern, U-Bahnschächten und Tiefgaragen zeigen soll. Doch ein Problem liegt in der aktuellen Situation: Bislang gibt es keine funktionsfähigen öffentlichen Schutzräume. Die Kommunen schlagen jetzt Alarm. André Berghegger, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, kritisiert, dass Städte und Gemeinden im Krisenfall immer noch zu oft nur am Rande eingebunden werden. Im Ernstfall tragen sie die Hauptlast, doch bei Fragen der zivilen Verteidigung werden sie oft nur punktuell eingebunden. Berghegger warnt vor dem Mangel an Informationen und einheitlichen Abläufen zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Helfern und Militär. Er fordert eine Änderung der Zusammenarbeit und eine stärkere Einbindung der Kommunen in die zivilen Verteidigung. Die Situation ist brisant, da die Behörden noch immer nicht gut zusammenarbeiten. Berghegger betont, dass dies wertvolle Zeit kostet. Er fordert eine Schlussfolgerung mit Behörden-Denken und eine stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort.

Bund esinnenminister Alexander Dobrindt hat heute einen neuen Pakt für den Zivilschutz vorgestellt. Ein zentraler Punkt ist die Warn-App NINA, die Bürgern im Ernstfall den Weg zu Bunker n, U-Bahnschächten und Tiefgaragen zeigen soll.

Doch ein Problem liegt in der aktuellen Situation: Bislang gibt es keine funktionsfähigen öffentlichen Schutzräume. Der dafür nötige Bunker-Plan lässt seit über einem Jahr auf sich warten. Die Kommunen schlagen jetzt Alarm. André Berghegger, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, kritisiert, dass Städte und Gemeinden im Krisenfall immer noch zu oft nur am Rande eingebunden werden.

Im Ernstfall tragen sie die Hauptlast, doch bei Fragen der zivilen Verteidigung werden sie oft nur punktuell eingebunden. Berghegger warnt vor dem Mangel an Informationen und einheitlichen Abläufen zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Helfern und Militär. Er fordert eine Änderung der Zusammenarbeit und eine stärkere Einbindung der Kommunen in die zivilen Verteidigung. Die Situation ist brisant, da die Behörden noch immer nicht gut zusammenarbeiten.

Berghegger betont, dass dies wertvolle Zeit kostet. Er fordert eine Schlussfolgerung mit Behörden-Denken und eine stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Ob Cyberattacken, Stromausfälle, Hybridangriffe oder Gesundheitskrisen – am Ende müssen vor allem die Menschen vor Ort handeln





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