Zlatan Ibrahimović provoziert im Kimmel‑Interview mit Anekdoten aus USA und Europa

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimović spricht im Gespräch mit Jimmy Kimmel über die Unterschiede zwischen amerikanischen und europäischen Fans, erzählt von gefährlichen Begegnungen in Marseille und gibt überraschende Antworten zur Messi‑Ronaldo‑Debatte.

Zlatan Ibrahimović hat erneut gezeigt, dass er nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor der Kamera für Aufsehen sorgt. Der schwedische Stürmer, heute als Experte für den US‑ Sport kanal FOX Sport s aktiv, nahm kürzlich an der Sendung des bekannten Moderators Jimmy Kimmel teil.

Wie gewohnt ließ er dabei keinen Punkt unkommentiert und ließ die Zuschauer an seiner unverblümten Art teilhaben. Kimmel stellte die provokante Frage, was Ibrahimović mit der Behauptung meinte, die amerikanischen Fans seien besonders harmlos. Der ehemalige Fußballstar erzählte daraufhin von seiner Zeit bei LA Galaxy, einem Team in der Major League Soccer. Er beschrieb, wie nach einer Niederlage das Team das Stadion verließ und er zu seinem Auto ging, wo ihm Fans mit Tacos und lachenden Gesichtern entgegenkamen.

Diese Situation nannte er harmlos, im Gegensatz zu Europa, wo er erklärte, dass Nach‑und‑Vorne‑Fans nicht vor dem Auto, sondern vor dem Haus warten und dabei weniger kulinarische Begleitung haben. Der Druck, den er in den USA verspürte, sei dem europäischen Niveau deutlich unterschieden, da die Unterstützung dort viel persönlicher und intensiver wirke. Weiter ging Ibrahimović auf eine gefährliche Begegnung während seiner Zeit beim französischen Rekordmeister Paris Saint‑Germain ein.

Er berichtete von einer Partie in Marseille, bei der Messer auf das Spielfeld flogen. Der Schwede erinnerte sich daran, dass er nach einem erzielten Tor nicht mehr zur Eckfahne laufen wollte, sondern das Spielfeld in der Mitte feierte, um nicht in die Gefahr zu geraten. Die Anekdote verdeutlicht, wie ernst die Bedrohung durch radikale Anhänger in manchen europäischen Stadien sein kann.

Auf die immer wieder gestellte Vergleichsfrage zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo reagierte Ibrahimović zunächst mit einer eher unerwarteten Schlussfolgerung: Er meinte, Messi habe die Debatte nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 beendet. Kimmel, der auf eine klare Präferenz hoffte, drückte seine Unzufriedenheit aus und forderte den Schweden heraus. In einem überraschenden Zug stellte Ibrahimović jedoch fest, dass er selbst die bessere Wahl sei, und nannte sich damit als heimlichen König des Fußballs.

Die Diskussion verdeutlicht nicht nur die anhaltende Rivalität zwischen Messi und Ronaldo, sondern auch Ibrahimovićs Fähigkeit, selbstbewusst und mit einem Augenzwinkern auf solche Fragen zu reagieren. Der Auftritt von Zlatan bei Kimmels Show zeigte erneut, dass seine Persönlichkeit weit über das Spielfeld hinaus reicht. Seine pointierten Kommentare, die Mischung aus Humor, Ehrlichkeit und einer Prise Selbstironie, machten die Sendung zu einem denkwürdigen Ereignis für Fußballfans und ein weiteres Beispiel dafür, wie Sportpersönlichkeiten heute als Medienakteure eine bedeutende Rolle spielen.

Der Schwede bleibt ein unverwechselbares Sprachrohr für die Leidenschaft und die Herausforderungen des modernen Fußballs, sowohl in den USA als auch in Europa, und zeigt, dass er trotz seiner imposanten Karriere immer noch gern überraschende Einblicke gewährt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zlatan Ibrahimović Jimmy Kimmel Fußballfans USA Europa Messi Ronaldo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guido Maria Kretschmer im GALA-Interview: 'Frank würde nie mit mir darüber diskutieren'Im GALA-Interview spricht Guido Maria Kretschmer über Ehemann Frank Mutters, ihr gemeinsames Zuhause auf Sylt und die Folgen der lebensgefährlichen Sepsis.

Read more »

ALDI-Süd-Nachhaltigkeitschefin Dr. Julia Adou im InterviewDie Nachhaltigkeitschefin bei Aldi Süd, Dr. Julia Adou, spricht am Rande der Preisverleihung des Constructive World Award in Berlin im Interview über die Kraft positiver Geschichten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Read more »

DFB-Stürmer im Sportschau-Interview: Havertz 'muss selber vorneweg gehen'Kai Havertz hat die Champions League gewonnen, ist englischer Meister und bester Torschütze im deutschen WM-Kader. Auch deshalb müsse er 'vorneweg gehen', sagte er im Interview mit der Sportschau.

Read more »

Beatrice Karlen, Geschäftsführerin Züripets, im Interviewvon Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Karlen, Züripets bietet weit mehr als klassische Hundebetreuung. Wie ist das Angebot von Hundesitting bis zu Home- und VIP-Services seit der Gründung 2022 gewachsen?

Read more »