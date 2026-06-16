Zlatan Ibrahimovic schaut UFC statt Schweden-WM-Spiel

Während Schweden gegen Tunesien mit 5:1 gewinnt, besucht die Legende ein UFC-Event mit Donald Trump - Kritik in Heimat.

Zlatan Ibrahimovic , die schwedische Fussballlegende, sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal aber nicht wegen seiner Tore oder spektakulären Aktionen auf dem Rasen, sondern aufgrund seiner ungewöhnlichen Prioritäten während der Fussball-Weltmeisterschaft.

Während die schwedische Nationalmannschaft am Montag ihr erstes Gruppenspiel gegen Tunesien bestritt und mit einem überzeugenden 5:1-Sieg startete, verfolgte der 41-jährige Ex-Nationalstürmer ein ganz anderes Event. Statt die Partie seiner Landsleute im Stadion oder vor dem Fernseher zu verfolgen, besuchte Ibrahimovic einen umstrittenen Käfigkampf der Ultimate Fighting Championship (UFC), der direkt vor dem Weissen Haus in Washington stattfand. Dieses Spektakel wurde auch von US-Präsident Donald Trump besucht, der an diesem Tag seinen 80. Geburtstag feierte.

Die Entscheidung Ibrahimovics, dem UFC-Event den Vorzug vor dem WM-Spiel zu geben, hat in Schweden für heftige Kritik und hitzige Diskussionen gesorgt. Die schwedische Zeitung Expressen titelte: Zlatan lässt Schweden links liegen - und taucht bei UFC-Event auf. Viele Fans und ehemalige Weggefährten äusserten sich enttäuscht. Mittelfeldspieler Jesper Karlström betonte, dass Ibrahimovic besser das Spiel der Nationalmannschaft priorisiert hätte.

Andere hingegen, wie Teamkollege Anthony Elanga, zeigten sich verständnisvoller und erklärten, dass Ibrahimovic tun und lassen könne, was er wolle, und dass man sich nach dem Sieg nun auf die kommenden Aufgaben konzentrieren werde. Ibrahimovic selbst äusserte sich in einem von der UFC veröffentlichten Video zu seinem Ausflug. Er zeigte sich begeistert von dem Event und betonte, dass er niemals erwartet hätte, etwas Derartiges zu erleben.

Der Ex-Nationalstürmer, der mit 62 Toren Rekordtorschütze der schwedischen Nationalmannschaft ist, hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit unkonventionellen Entscheidungen für Aufsehen gesorgt. So liess er beispielsweise während seiner aktiven Karriere mehrfach Länderspiele aus, um sich auf Vereinswettbewerbe zu konzentrieren, oder sorgte mit provokanten Aussagen für Diskussionen. Die aktuelle Kontroverse um seine Person zeigt einmal mehr, dass Ibrahimovic auch nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Jahr 2016 noch immer im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Die schwedische Mannschaft liess sich von der Abwesenheit ihrer Legende jedoch nicht beeindrucken und zeigte gegen Tunesien eine starke Leistung. Der 5:1-Erfolg war ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale, und die Mannschaft um Trainer Janne Andersson hofft, die positive Stimmung in den nächsten Spielen mitnehmen zu können.

Die Diskussion um Ibrahimovic wird jedoch mit Sicherheit noch einige Tage anhalten, insbesondere da die WM in diesem Jahr in den USA und Mexiko stattfindet und viele prominente Persönlichkeiten aus Sport und Politik anreisen. Ibrahimovic, der in seiner Karriere unter anderem für den AC Mailand, Paris Saint-Germain und Manchester United spielte, hat sich in den letzten Jahren vermehrt auf andere Interessen konzentriert. So ist er unter anderem als Geschäftsmann und Markenbotschafter tätig.

Die Entscheidung, ein UFC-Event zu besuchen, passt dabei in sein Image als extrovertierte und eigenwillige Persönlichkeit. Ob die Kritik an ihm berechtigt ist oder nicht, bleibt letztlich Ansichtssache. Fakt ist, dass Schweden ohne Ibrahimovic einen perfekten Start in die WM hingelegt hat, während die Legende selbst einen unvergesslichen Abend an der Seite von Donald Trump und den Kämpfern der UFC verbrachte.

Die Bilder von Ibrahimovic im Publikum gingen in den sozialen Medien viral und sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit sowohl für die UFC als auch für die schwedische Nationalmannschaft. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob Ibrahimovic noch eines der weiteren Spiele Schwedens besuchen wird oder ob er weiterhin alternative Events bevorzugt. Fest steht, dass der 41-Jährige weiterhin die Gemüter erhitzt und die Fussballwelt in Atem hält - auch wenn er nicht mehr selbst auf dem Platz steht





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