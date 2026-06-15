Zlatan Ibrahimovic verpasst schwedisches WM‑Finale und besucht UFC‑Kampf vor dem Weißen Haus

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic entschied sich, das Endspiel seiner Nationalmannschaft zu verpassen und stattdessen ein UFC‑Event zu besuchen, was innerhalb des Teams und bei Fans für Aufsehen sorgt.

Zlatan Ibrahimovic , der 44‑jährige schwedische Fußball star, hat offenbar lieber einen Platz in der ersten Reihe eines umstrittenen Kämpferspektakels gewählt, als das Endspiel seiner Nationalmannschaft zu verfolgen.

Das Event, ein UFC‑Kampf, fand unmittelbar vor dem Weißen Haus statt und zog unter anderem den ehemaligen US‑Präsidenten Donald Trump an, der dort zu seinem 80. Geburtstag feierte. Ibrahimovic saß im vordersten Publikum, während das schwedische Team in Monterrey, Mexiko, ein torreiches 5:1 gegen seine Gegner erzielte. Die schwedische Tageszeitung Expressen berichtete, dass der Star seine Landsleute links liegen ließ und stattdessen das Geschehen im Käfig verfolgte.

Dieser ungewöhnliche Schritt löste sofort Reaktionen innerhalb der Mannschaft aus. Mittelfeldspieler Jesper Karlström äußerte offen seine Enttäuschung und sagte, dass Ibrahimovic das Spiel hätten priorisieren sollen. Teamkollege Anthony Elanga hingegen wählte eine zurückhaltendere Haltung und betonte, dass jeder seine eigenen Entscheidungen treffe und die Mannschaft sich nun auf die kommenden Wochen konzentrieren solle. Der ehemalige Nationalspieler, der während der Weltmeisterschaft als Experte für den US‑Sender Fox tätig ist, zeigte sich jedoch unbeeindruckt von der Kritik.

In einem von der UFC veröffentlichten Video erklärte er, dass er die Erfahrung im Käfig großartig finde und dass er es nie für möglich gehalten habe, an einem solchen Event teilzunehmen. Ibrahimovic betonte, dass er das Ereignis einfach nur genießen wolle und dass es für ihn ein einmaliges Highlight sei. Seine Haltung überrascht nicht ganz, wenn man seine familiären Wurzeln berücksichtigt. Der in Malmö geborene Spieler hat einen Vater aus Bosnien und Herzegowina und eine Mutter aus Kroatien.

In der Vergangenheit hat er immer wieder seine Verbundenheit zu beiden Ländern betont und erklärt, dass er die stolzen Menschen aus Bosnien gut kenne und auch die kroatischen Wurzeln unterstütze. Während er also die schwedische Nationalmannschaft im Hintergrund lässt, bleibt er den Ländern seiner Vorfahren treu und folgt ihrem sportlichen Erfolg mit Interesse.

Die Kontroverse um Ibrahimovics Entscheidung wirft ein Licht auf die zunehmende Vermischung von Sport, Unterhaltung und Politik, wobei prominente Persönlichkeiten immer häufiger ihre Aufmerksamkeit auf Events außerhalb des eigentlichen Spielfelds lenken. Fans und Fachleute fragen sich, inwieweit solche Entscheidungen die öffentliche Wahrnehmung von Nationalmannschaften beeinflussen und ob einzelne Stars dabei eine Vorbildfunktion für ihre Mitbürger übernehmen.

In jedem Fall hat der Besuch des schwedischen Fußballidolens bei der UFC ein starkes Mediensignal gesetzt und zeigt, dass der globale Sportmarkt heute eng verflochten ist





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