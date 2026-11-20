Die Zentral- und Bibliothek Berlin meldet kritischen Defekt an allen Aufzügen. Der Medien-Salon muss schließen, die Logistik ist lahmgelegt. Direktor Fansa warnt vor Dauer-Schließung.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat am Freitag bekannt gegeben, dass sämtliche Aufzüge im Bibliotheksgebäude ausgefallen sind. Diese technische Panne führt zu gravierenden Einschränkungen im Publikumsverkehr und zwingt die Verwaltung dazu, den im Erdgeschoss befindlichen Medien-Salon vorübergehend zu schließen. Die Artothek sowie die dort stationierten Zeitschriften stehen den Besuchenden derzeit nicht mehr zur Verfügung, da die vertikale Logistik komplett zusammengebrochen ist.

Salon schließt für Medienumschlagplatz

Der ursprüngliche Salon, der sich links vom Eingang im Erdgeschoss hinter einer großen Fensterfront befindet und normalerweise zum Kaffeetrinken, Zeitunglesen oder für Veranstaltungen genutzt wird, wird nun als reiner Logistikraum genutzt. Um die Medienlogistik ebenerdig aufrechtzuerhalten, fungiert der Raum seit Kurzem als "Medienumschlagplatz". Einem Bericht der Bibliothek zufolge kann der Salon erst wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden, sobald die Rückgabe und Ausleihe der Medien wieder normal funktionieren.

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Ohne funktionierende Aufzüge lassen sich Medien nicht mehr vertikal zwischen den Etagen bewegen. Bestellungen werden daher nur noch verzögert bereitgestellt. Die Sprecherin der Zentral- und Landesbibliothek betonte, dass der Aufzug-Ausfall den Betrieb in dem Haus spürbar ausbremst. Die Umwidmung des Raumes ist eine Notmaßnahme, um zumindest die grundlegende Logistik im Erdgeschoss aufrechtzuerhalten, was jedoch den öffentlichen Nutzen des Areals drastisch reduziert.

Kritische Lage durch mehrere Defekte

Die Situation verschärft sich durch eine Kaskade technischer Ausfälle. Neben dem kompletten Ausfall der Hauptaufzüge ist auch der letzte verfügbare Ersatzaufzug am Vortag defekt gegangen. Bislang konnte kein neuer Aufzug in Betrieb genommen werden. Zusätzlich sind die Büroräume im Haus nicht mehr barrierefrei zugänglich, was die Arbeitsbedingungen für das Personal weiter erschwert. Die Bibliothek warnt ausdrücklich davor, dass bei weiteren Einschränkungen die komplette Schließung des Standorts drohen könnte.

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Direktor Jonas Fansa der Zentral- und Landesbibliothek Berlin forderte eine dringende politische Entscheidung, um die Krise zu bewältigen. Er warnte, dass Berlin ohne sofortiges Handeln eine dauerhafte Schließung seiner Zentralbibliothek riskiere. Fansa betonte, dass die aktuellen Probleme ein Symptom eines jahrelangen Sanierungsstaus sind. Technische Ausfälle häufen sich, und selbst wenn die Aufzüge repariert sind, bleiben zahlreiche operative Schwierigkeiten bestehen.

Historischer Hintergrund und Zukunftsvisionen

Die Zentral- und Landesbibliothek vereint die Geschichte der Amerika-Gedenkbibliothek und der Berliner Stadtbibliothek. Die Amerika-Gedenkbibliothek wurde 1954 eröffnet und trägt ihren Namen als Erinnerung an die Unterstützung der USA für Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere während der Berlin-Blockade und der Luftbrücke. Sie sollte das Angebot an Wissen und Literatur in West-Berlin sichern und ein Zeichen für Demokratie setzen. Im Jahr 1995 fusionierte sie mit der Berliner Stadtbibliothek im Bezirk Mitte zur heutigen Zentral- und Landesbibliothek.

Seit der Fusion teilen sich die beiden Standorte die Aufgaben einer Zentralbibliothek für die Hauptstadt. Die aktuellen Probleme treffen besonders sensible Bereiche wie die Leseförderung für Kinder, Bildungsangebote für Jugendliche und niedrigschwellige Kulturangebote. Der Direktor verwies auf den langfristigen Plan, die Bibliothek am Alexanderplatz unterzubringen. Das Land Berlin und die Eigentümerin des Galeria-Gebäudes, die Commerz Real, haben im September 2026 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die beiden Standorte in dem Haus zusammenzuführen.

Neuer Standort am Alexanderplatz geplant

Der geplante Umzug am Alexanderplatz sieht vor, dass das Warenhaus Galeria Kaufhof in einem Teil des Gebäudes weiterbetrieben wird. Für die Bibliothek selbst sind rund 42.680 Quadratmeter Nettofläche vorgesehen. Nach dem Scheitern einer früheren Option an der Friedrichstraße gilt der Alexanderplatz als neue Chance für einen zentralen Standort. Die Senatsverwaltung für Kultur unterstützt das Vorhaben ausdrücklich, wobei Flächen noch verhandelt und die Finanzierung geprüft werden muss.

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Bevor es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, müssen die Mitarbeitenden weiterhin Schäden begrenzen. Sie stellen Eimer bei Regen auf, verteilen Ohrstöpsel wegen Baulärms, trocknen Bücher und tragen Medien mehrere Stockwerke auf und ab. Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin bittet Besucherinnen und Besucher, sich vor einem Besuch unbedingt über den aktuellen Status auf der Webseite der Bibliothek zu informieren, da ein Wiedereröffnungszeitpunkt für den Salon oder die Aufzüge zunächst nicht bekannt ist.