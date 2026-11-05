Zodiac Resources erweitert Fokus auf kritische Metalle in Liberia

Zodiac Gold wird zu Zodiac Resources und prüft Nickel, Kobalt und Kupfer in Liberia. Das Todi-Goldprojekt bleibt prioritär ohne Verwässerung.

Zodiac Gold hat seine Firmierung in Zodiac Resources Inc. geändert und weitet damit sein strategisches Geschäftsfeld über den reinen Goldbergbau hinaus aus. Das Unternehmen konzentriert sich nun auch auf kritische Metalle wie Nickel, Kobalt und Kupfer, um auf die steigende globale Nachfrage nach Rohstoffen für Batterien und Technologien zu reagieren. Diese Neuausrichtung basiert auf einer umfangreichen geologischen Analyse in Liberia, die neue Vorkommen und Anomalien zutage gefördert hat.

Geologische Vielfalt und neue Metalle in Liberia

Die Namensänderung von Zodiac Gold in Zodiac Resources unterstreicht die neue Unternehmensstrategie, die sich auf eine breitere Palette an Rohstoffen stützt. Ein gigantisches Lizenzpaket von 2.316 Quadratkilometern bildet das Fundament dieser Erweiterung. Neben dem etablierten Goldprojekt wurden im Rahmen geochemischer Bodenprobenahmen ausgeprägte Anomalien von Nickel, Kobalt, Chrom und Kupfer sowie weiteren kritischen Technologiemetallen identifiziert. Diese geochemischen Hinweise deuten auf ein erhebliches Potenzial für Basismetalle innerhalb des Lizenzgebiets hin.

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Strukturelle Änderungen ohne Aktionärsbelastung

Für die bestehenden Anleger bedeutet die Umbenennung von Zodiac Gold in Zodiac Resources keine finanzielle oder strukturelle Belastung. Weder erfolgt eine Verwässerung des Aktienkapitals noch findet eine Zusammenlegung der Aktien statt. Die Handelskürzel an den verschiedenen Börsenplätzen bleiben vollständig erhalten: An der TSX Venture Exchange handelt die Aktie weiterhin unter ZAU, am US-amerikanischen OTCQB-Markt unter ZAUIF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter K19. Die Umstellung ist somit rein administrativ und ändert nichts an den Rechten oder dem Wert der bestehenden Anteile.

Todi-Scherzone bleibt operativer Anker

Trotz der Erweiterung auf andere Metalle behält das Todi-Goldprojekt seine oberste Priorität innerhalb des Unternehmensportfolios. Das Flaggschiffprojekt liegt direkt auf der regional bedeutsamen Todi-Scherzone, einer geologischen Scherstruktur, die als erstklassige Falle für hochgradige Goldmineralisierungen gilt. Der operative Fokus bleibt somit auf der Goldexploration verankert, während die neu entdeckten Anomalien für kritische Metalle als ergänzende Rohstofffantasie auf Distriktebene betrachtet werden. Diese Kombination ermöglicht es Zodiac Resources, sowohl etablierte Goldreserven auszubauen als auch neue Wachstumsmärkte in der Segmentierung kritischer Mineralien zu erschließen.

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Auswirkungen auf die Exploration und Märkte

Die neu identifizierten geochemischen Anomalien liefern dem Explorationsteam präzise Zielkorridore für künftige Folgearbeiten in Liberia. Obwohl die nachgewiesenen Basismetall- und Eisenerzanomalien noch keine nachgewiesenen Mineralressourcen nach NI 43-101 darstellen, bieten sie eine klare Richtung für die weitere geologische Bewertung. Insbesondere das bekannte Eisenerzpotenzial innerhalb des 2.316 Quadratkilometer großen Areals soll künftig systematisch untersucht und bewertet werden. Dieser Ansatz positioniert Zodiac Resources strategisch für den wachsenden Bedarf an Rohstoffen für die Energiewende und High-Tech-Industrien.

Langfristige Perspektive und nächste Schritte

Die Neuausrichtung von Zodiac Gold zu Zodiac Resources spiegelt die geologische Vielfalt der liberianischen Liegenschaften wider und erweitert das Spektrum der möglichen Produktlinien erheblich. Die Unternehmen führen den operativen Anker Todi weiter, während gleichzeitig die Chancen für Nickel, Kobalt und Kupfer intensiviert werden. Diese dual-strategische Herangehensweise ohne Eingriffe in die bestehende Aktienstruktur soll es dem Unternehmen ermöglichen, sowohl kurzfristige Goldgewinne zu realisieren als auch langfristige Werte durch kritische Metalle aufzubauen, um sich nachhaltig am globalen Rohstoffmarkt zu behaupten.