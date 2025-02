Zoe Saldana mit Familie bei Hollywood-Premiere

Zoe Saldana wurde beim Santa Barbara International Film Festival mit dem American Riviera Award für ihre herausragenden Leistungen im amerikanischen Film ausgezeichnet. Die Schauspielerin nahm den Preis in Begleitung ihrer drei Söhne entgegen und feierte damit eine weitere Meilenstein in ihrer erfolgreichen Karriere.

Zoe Saldana überraschte bei der Verleihung des American Riviera Award s beim Santa Barbara International Film Festival mit einem besonders süßen Moment. Die 46-Jährige erschien an dem Abend, an dem sie für ihre „herausragenden Leistungen im amerikanischen Film“ geehrt wurde, in Begleitung ihrer drei Söhne. Die zehnjährigen Zwillinge Cy und Bowie sowie der achtjährige Sohn Zen erlebten hautnah mit, wie ihre Mutter für ihren Erfolg im Filmgeschäft gefeiert wurde.

Saldana glänzte dabei in einem ärmellosen, schwarzen Glitzerkleid. Ihre Haare waren zu einem langen Zopf geflochten und sie rundete ihren eleganten Look ab mit auffälligen Diamantohrringen, mehreren Ringen und schwarzen Spitzenpumps. Rob Lowe (60), der Saldana den Preis überreichte, posierte ebenfalls mit ihr auf dem roten Teppich. Auch die drei Söhne trugen einen Partnerlook, bestehend aus dunklen Anzügen zu weißen Shirts. Zwei der Jungs kombinierten weiße Sneaker dazu, der dritte wählte schwarze Schuhe. Die Auszeichnung reiht sich ein in eine äußerst erfolgreiche Award-Saison für Saldana. Für ihre Rolle als Rita in „Emilia Pérez“ wurde sie bereits mit einem Golden Globe und einem Critics' Choice Award ausgezeichnet. Nun ist sie erstmals auch für einen Oscar nominiert. Wie 'Mail Online' weiter berichtet, verriet Saldana auf der Bühne bei einer Fragerunde während des Festivals, wie sie zu der Rolle kam: „Wir hatten dieses Gespräch und ich hörte nur Jacques Audiard und sagte sofort: 'Ja! Ja! Ja!'“, erinnerte sie sich. „Sie erzählten mir dann von diesem Drogenboss, der eigentlich immer eine Frau sein sollte, und dass sie einen professionellen Anwalt engagieren - das wäre dann ich - um ihm bei der Transition zu helfen.“ Dass es sich dabei um ein Musical auf Spanisch handeln würde, sei ihr erst später mitgeteilt worden





