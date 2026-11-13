Zoe Song auf dem Weg zu Olympia 2028: Münchnerin wechselt zum Flag Football

Die Münchnerin Zoe Song strebt mit Flag Football den olympischen Einzug 2028 in Los Angeles an. Nach dem Wechsel von Tackle zu Flag Football verfolgt sie das Traumziel mit der Nationalmannschaft.

Die 26-jährige Sports tudentin Zoe Song hat sich ein klares und ambitioniertes Ziel gesetzt, das ihre gesamte Karriere prägt: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Da Flag Football dort erstmals zum offiziellen Programm der Spiele gehören wird, hat sie ihre sportlichen Entscheidungen konsequent auf dieses Ereignis ausgerichtet. Die in Texas geborene Münchnerin bezeichnet den American Football als ihren Lebensinhalt und hat ihren Weg von einer jungen Athletin in den USA hin zur Nationalspielerin in Deutschland erfolgreich abgeschlossen.

Der sportliche Werdegang und die Motivation

Song verbrachte die ersten sechs Lebensjahre in den Vereinigten Staaten, bevor ihre Familie nach Europa zurückkehrte und sich im Münchner Osten niederließ. In ihrer Kindheit探te sie sich in verschiedenen Bewegungssportarten wie Judo, Trampolin und Turnen aus, bevor sie mit 16 Jahren über Freunde den Weg zum Football fand. Für sie war es entscheidend, erstmals Teil eines Teams zu sein, wobei das kollektive Gefühl im Football extremer sei als in anderen Disziplinen. Sie beschreibt den Sport als extrem taktisch und strategisch, bei dem man seinen Körper für die anderen in Mitleidenschaft zieht. Nach ersten Stationen bei den Munich Cowboys in Giesing als Passverteidigerin gelangte sie in die Nationalmannschaft.

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Der Wechsel zur kontaktlosen Variante

Ein wesentlicher Wendepunkt in Songs Karriere erfolgte bei der Weltmeisterschaft 2022 in Finnland. Dort lud Cheftrainer Jona Winkel (34) sie dazu ein, zur kontaktlosen Variante des Sports, dem Flag Football, zu wechseln. Song schwärmt von dieser Disziplin als perfektem Spagat zwischen Highlight-Plays, krasser Athletik und Taktik. Die Entscheidung fiel ihr leicht, als bekannt wurde, dass Flag Football olympisch wird. Sie hing Helm und Shoulderpads an den Nagel, um sich voll und ganz auf die neue Herausforderung zu konzentrieren, die ihr die Chance auf die Teilnahme an den Spielen in den USA eröffnet.

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Professionelle Unterstützung und lokaler Kontext

Neben ihrer aktiven Karriere hat sich der aufstrebende Sport auch zu Songs Beruf entwickelt. Sie arbeitet als Werkstudentin bei der Agentur Sportfive, die das Flag-Programm der NFL in der DACH-Region aufbaut. In dieser Funktion lernte sie im Sommer den deutschen NFL-Star Amon-Ra St. Brown (27) von den Detroit Lions kennen. Song betont, dass ihr die Arbeit großen Spaß macht, da sie ihre Leidenschaft direkt an Kinder weitergeben kann. Praktisch für sie ist zudem, dass ihr Freund Lorenz Regler (30) ebenfalls dort arbeitet. Der ehemalige Top-Receiver ist als Sportlicher Leiter tätig, und beide lernten sich tatsächlich über Football kennen, wobei Song früher mit Reglers Schwester zusammenspielte.

Die Ambitionen für Olympia 2028

Die Football-Szene in München wächst kontinuierlich, wobei die Cowboys in der Bundesliga (GFL), die Ravens in der europäischen EFA und die Spatzen im Flag Football vorne mitmischen. Um sich für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 zu qualifizieren, muss Song mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im August 2027 ins Finale einziehen. Die besten zwei Mannschaften jedes Kontinents erhalten dann 2028 die Chance, sich über eine Turnier-Serie in Orlando in den USA und Montreal in Kanada das Ticket für die Spiele zu sichern. Der genaue Austragungsort für die EM steht noch nicht fest, doch Song äußert den Wunsch nach einem Heimvorteil, da die Atmosphäre in Düsseldorf während der Heim-WM im August sehr besonders war.