George Russell spricht über einen Flug mit Toto Wolff - und deutet an, was sein Mercedes-Chef privat über Max Verstappen denkt.

George Russell spricht über einen Flug mit Toto Wolff - und deutet an, was sein Mercedes-Chef privat über Max Verstappen denkt. George Russell und Max Verstappen haben in Las Vegas ihren Streit neu entfacht.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gab sich danach öffentlich gelassen. Nun deutet Russell an, dass sein Chef abseits der Kameras anders über die Sache spricht.

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„Ich weiß, wo er abseits der Öffentlichkeit steht, deshalb werde ich das wohl nicht wiederholen“, sagte Russell in einem Interview mit Martin Brundle für„Toto und ich sind nach dem Rennen in Vegas zurückgeflogen, und wir haben ziemlich über die Kommentare gelacht, die nach dem Rennen gefallen sind. Aber wir wissen einfach, wie bestimmte Leute vorgehen.