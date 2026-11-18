Andrew Bard Epstein erklärt die Strategie hinter dem New Yorker Wahlsieg. Fokus auf Authentizität, niedrige Preise und klare Ansagen gegen Desinformation.

Im November traf sich Andrew Bard Epstein, Sprecher und Creative Director von Zohran Mamdani, mit Journalisten in einem Büro in Berlin-Mitte. Die Diskussion drehte sich um den historischen Wahlsieg von Mamdani, der am 1. Januar 2026 als erster Muslim und demokratischer Sozialist Bürgermeister der US-Metropole wurde. Mit 34 Jahren repräsentiert er eine neue Generation politischer Führung, die sich gezielt an die Generation Z richtet.

Authentizität über polished Image

Zohran Mamdani gilt seit seinem Amtsantritt als Maßstab für politische Coolness und moderne Führung. Andrew Bard Epstein betonte jedoch, dass Charisma allein nicht ausreicht. Entscheidend für den Erfolg sei die Authentizität der politischen Kommunikation. Politiker müssen Themen ansprechen, die das tägliche Leben der Bürger direkt betreffen, anstatt wie eine Person zu wirken, die seit ihrer Jugend auf ein Amt vorbereitet wurde.

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Epstein wies darauf hin, dass Kandidaten eine gewisse Unerbittlichkeit brauchen, um in einer von Werbern und Influencern überfluteten Medienlandschaft durchzudringen. Die Aufmerksamkeitsspanne der Wähler ist begrenzt. Daher ist es essenziell, Kernbotschaften immer wieder zu wiederholen, um die politische Kommunikation wirksam zu gestalten.

Kampf gegen steigende Lebenshaltungskosten

Ein zentraler Faktor des Wahlkampfs war die direkte Thematisierung der steigenden Lebenshaltungskosten in New York. Epstein erklärte, dass die einfache Frage nach dem Preis für Essen von einem Foodtruck große Resonanz fand. Früher kostete ein Gericht mit Hähnchen und Reis sechs bis sieben Dollar, heute liegen die Preise bei zehn bis zwölf Dollar.

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Die Ursache für diese Inflation wurde im Wahlkampf strukturell erklärt. New York City habe jahrelang keine neuen Lizenzen für Straßenverkäufer ausgegeben. Wer ein Lebensmittelgeschäft eröffnen wollte, musste eine Lizenz auf dem Schwarzmarkt kaufen, die oft hunderttausend Dollar oder mehr kostete. Diese hohen Kosten wurden an die Verbraucher weitergegeben, was zu massiver Frustration in der Bevölkerung führte.

Indem der Wahlkampf diese alltäglichen Probleme aufgriffen und klar benannt hat, konnte er die Wähler direkt ansprechen. Dieser Ansatz erwies sich als wirksamer als abstrakte politische Debatten und half, eine breite Basis für das Vertrauen in Zohran Mamdani zu schaffen.

Social-Media als strategisches Werkzeug

Kritiker warfen Zohran Mamdani vor, den Großteil seiner Zeit mit der Produktion von Social-Media-Videos zu verbringen. Epstein entkräftete diese Argumente mit der Erklärung, dass effektive Kommunikation nicht zwangsläufig viel Zeit in der Produktion kostet, wenn der Content authentisch ist. Es komme auf Konstanz an.

Menschen informieren sich heute regelmäßig über digitale Kanäle. Daher sei es ein strategischer Schlüssel für modernen Politik, genau dort präsent zu sein, wo die Bürger ihre Informationen erhalten. Die Videos von Mamdani wurden weltweit wahrgenommen und zeigten, wie digitale Medien traditionelle Grenzen der politischen Reichweite überwinden können.

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Der Erfolg der New Yorker Kampagne hat bereits internationale Auswirkungen. Die Berliner Linke hat sich bereits Ideen für ihre eigenen Wahlkämpfe von Mamdanis Strategie geholt. Epstein bestätigte das enorme weltweite Interesse an dieser Art von Politik, warnte aber davor, das New Yorker Modell eins zu eins zu kopieren.

Klare Ansagen gegen politische Täuschung

Andrew Bard Epstein forderte von linken Politikerinnen und Politikern, keinen Unsinn zu verbreiten. Er kritisierte die Demokratische Partei im Kontext der Präsidentschaftswahl 2024. Kamala Harris und der Parteiapparat seien nicht bereit gewesen, klar auszusprechen, was auf Handys überall sichtbar war. Die weitverbreiteten Kriegsverbrechen und die Zerstörung von Menschenleben in Palästina, die von der US-Regierung gefördert wurden, wurden geleugnet.

Menschen erkennen Täuschung, so Epstein. Es werde immer wichtiger, die Realität benannt zu sehen, statt sie zu verschleiern. Diese Forderung nach Transparenz hat auch Mamdanis israelkritische Positionen getragen. Obwohl er die israelische Regierung scharf kritisierte und ihren Chef als Kriegsverbrecher bezeichnete, sah er seine Arbeit als Teil des Kampfes gegen Antisemitismus.

Die Einladung durch die Hans-Böckler-Stiftung zu ihrem Herbstforum nach Berlin bot die Chance für dieses intensive Pressegespräch. Die strikte Zeitbegrenzung von jeweils zwanzig Minuten pro Interview unterstrich die Notwendigkeit, die wichtigsten Punkte klar und unumwunden zu formulieren.