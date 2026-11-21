Andrew Epstein erklärt die Wahlstrategie von Zohran Mamdani. Echte Kommunikation und ehrliche Themen wie Inflation trieben den Erfolg in New York.

Im November trafen sich Journalisten in einem Büro in Berlin -Mitte, um mit Andrew Bard Epstein zu sprechen. Epstein fungiert als Sprecher und Creative Director von Zohran Mamdani. Er unterstützte den US-Demokraten 2025 bei seiner Kandidatur. Das Ziel war der Posten des Bürgermeisters von New York. Der Wahlkampf richtete sich speziell an die Generation Z. Dieser Ansatz war erfolgreich. Am 1. Januar 2026 trat Mamdani mit 34 Jahren sein Amt an. Er ist der erste Muslim an der Spitze der Millionenmetropole.

Mamdani setzt auf authentische Politik

Die hans-boeckler-stiftung lud Epstein für ein Herbstforum nach Berlin ein. Jeder Pressegesprächstermin war auf 20 Minuten streng begrenzt. Zohran Mamdani tritt überzeugt undcharismatisch auf. Seine Auftritte wirken authentisch. Er spricht Themen an, die für Menschen wichtig sind. Politische Kommunikation muss zur eigenen Erfahrung passen. Sie darf nicht erzwungen wirken. Kandidaten müssen Anliegen wiederholen. Menschen haben nur begrenzte Aufmerksamkeit. Sie sind von Werbung überfordert.

Also read Unterstützt von Bürgermeister Mamdani: New York plant neues Paketdienst-Gesetz, Amazon läuft Sturm

Inflation als zentrales Wahlkampfthema

Steigende Preise waren ein starker Faktor im Wahlkampf. Die Kampagne stellte einfache Fragen zur Inflation. Früher kostete Hähnchen mit Reis sechs bis sieben Dollar. Heute liegen die Preise bei zehn bis zwölf Dollar. New York City vergab jahrelang keine neuen Lizenzen. Straßenverkäufer brauchten Lizenzen. Der Schwarzmarktpreis lag bei 100.000 Dollar. Diese Kosten geben Händler weiter. So wurde alltäglicher Frust aufgegriffen. Die Menschen erkennen solche Zusammenhänge.

Advertisement

Digitale Reichweite und soziale Medien

Mamdani erreicht Menschen weltweit über Social Media. Kritiker werfen ihm vor, den ganzen Tag Videos zu drehen. Authentizität spart jedoch Produktionszeit. Ein guter Kommunikator braucht wenig Aufwand. Konstanz ist jedoch der Schlüssel. Inhalte müssen Teil des Alltags sein. Menschen holen sich Informationen regelmäßig dort ab. Dies ist heute entscheidend für Politik.

Lektionen für deutsche Linke und die US-Partei

Die Berliner Linke nutzte New York als Blaupause. Weltweit wächst das Interesse an dieser Politik. Probleme sind weltweit ähnlich. Das trieb Wahlergebnisse in Berlin an. Eine Blaupause gilt jedoch nicht überall. Der Verzicht auf Distanzierung war ein Schlüssel. Kamala Harris und die Partei appelierten anders. Sie sprachen keine Kriegsverbrechen klar aus. Menschen erkennen Bullshit. Die Realität darf nicht verschleiert werden.