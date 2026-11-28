Zöllner in Lima beschlagnahmen 677 exotische Kleintiere im Gepäck zweier Reisender. Die lebende Fracht war auf dem Weg nach China und schlug mit rund 100.000 Dollar zu Buche.

Zwei Reisende scheiterten mit ihrem Versuch, eine enorme Menge an lebenden exotischen Tieren über den internationalen Flughafen Jorge Chávez in Lima nach China zu schmuggeln. Zöllner durchsuchten das Gepäck der beiden Männer während einer Routinekontrolle und stellten dabei insgesamt 677 Tiere sicher. Die beschlagnahmte Fracht, zu der Spinnen, Skorpione und andere Gliederfüßer gehörten, hatte einen geschätzten Schwarzmarktwert von rund 100.000 US-Dollar, was etwa 91.000 Euro entspricht.

Detaillierte Analyse der beschlagnahmten Tierart

Die peruanische Forst- und Wildtierbehörde SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) bestätigte die Festnahme am vergangenen Donnerstag. SERFOR-Beamtin Cora Suárez gab an, dass die gesicherten Tiere in wiederverschließbaren Plastikbeuteln und durchsichtigen Kunststoffgefäßen verstaut waren. In einigen Behältern lagen die Tiere auf feuchten Papiertüchern, um sie am Leben zu erhalten. Ein auffälliges Gefäß mit Vogelspinnen war zudem in einem kleinen Plüsch-Rucksack verborgen, den einer der Reisenden bei sich führte.

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Die genaue Aufschlüsselung der beschlagnahmten Tiere zeigt ein breites Spektrum an Wirbellosen. Zu den 677 Tieren gehörten 386 Vogelspinnen, 166 Hundertfüßer und 112 Skorpione. Des Weiteren wurden sieben Eidechsen sichergestellt. Unter den Tieren befanden sich auch sechs tote Ameisen, die jedoch den gleichen Weg wie die lebenden Kreaturennahmen. Die Organisation der Tiere in den Behältnissen deutet auf eine professionelle Verpackung hin, wie sie für den illegalen internationalen Handel typisch ist.

Reiserouten und vergangene Schmuggelversuche

Nach Angaben der peruanischen Behörden planten die beiden Männer zunächst eine Reise von Lima nach Paris. Von dort aus war die Weiterreise nach China vorgesehen. Dieser Fall ist nicht das erste Mal, dass der Flughafen von Lima als Ausgangspunkt für spektakuläre Schmuggelversuche dient. Bereits im November hatten peruanische Behörden dort mehr als 3000 Vogelspinnen sichergestellt.

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Bei dem früheren Fall im November war das Ziel Deutschland. Die Spinnen waren damals in schmutzigen Socken versteckt, die in drei Koffern eines Reisepaars aus Deutschland und einem Polen aus Polen verborgen waren. Diese Wiederholung zeigt, dass der Flughafen in Lima ein häufiger Drehkreuz für den illegalen Tierhandel ist und Schlepper immer neue Versteckmethoden ausprobieren.

Marktwert und rechtliche Konsequenzen

Der wirtschaftliche Anreiz für den Tierhandel ist beträchtlich. Laut SERFOR-Beamtin Suárez kann eine einzelne Vogelspinne in Europa für etwa 500 Euro verkauft werden. Der Gesamtwert von 100.000 US-Dollar für diese eine Ladung unterstreicht die Profitabilität dieses illegalen Geschäfts. Die Behörden behalten sich vor, die beiden Reisenden strafrechtlich zu verfolgen, da der Export dieser geschützten Arten gegen nationale und internationale Naturschutzgesetze verstößt.