Im Zoo Berlin ändert sich etwas für Inhaber einer Jahreskarte. Eine neue Technik soll den Besuch künftig erleichtern. Für die bisherigen Karten gilt eine Übergangsfrist.

Im Zoo Berlin ändert sich etwas für Inhaber einer Jahreskarte. Eine neue Technik soll den Besuch künftig erleichtern. Für die bisherigen Karten gilt eine Übergangsfrist.oder das Aquarium besuchen möchte, kann dafür auch auf ein neues Einlasssystem zurückgreifen.

Seit dem 2. November läuft die Umstellung auf eine neue Generation von Jahreskarten. Diese ermöglicht auch an ausgewählten Eingängen den Zugang per automatischer Gesichtserkennung, wie der Zoo mitteilte. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Die neuen Karten kommen ohne aufgedrucktes Foto aus und erhalten ein überarbeitetes Design. Wer die neue Funktion der Gesichtserkennung nutzen möchte, muss zuvor ausdrücklich einwilligen. Beim ersten Besuch wird an einer Jahreskartenkasse ein verschlüsseltes Muster des Gesichts erstellt und mit der Kartennummer verknüpft.

Bei späteren Besuchen gleichen Kameras an den Drehkreuzen das Gesicht mit diesem Muster ab. Stimmen die Daten überein, öffnet sich das Drehkreuz automatisch. Nach Angaben des Zoos werden dabei weder Gesichtsfotos gespeichert noch weitere persönliche Angaben wie Name oder Adresse mit dem verschlüsselten Muster verknüpft. Dieses könne zudem nicht wieder in ein Foto umgewandelt werden.

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Die Nutzung der Gesichtserkennung ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall werden die gespeicherten Daten gelöscht. Auch nach Ablauf der Jahreskarte erfolgt eine automatische Löschung.

Wer das neue Verfahren nicht nutzen möchte, kann seine Jahreskarte weiterhin zusammen mit einem gültigen Lichtbilddokument für den Einlass verwenden. Die Gesichtserkennung steht an ausgewählten Drehkreuzen am Löwentor, am Elefantentor und am Eingang des Aquariums zur Verfügung. Nach Angaben des Zoos wurde die zuständige Berliner Datenschutzbehörde frühzeitig in die Planungen einbezogen. Die bisherigen Jahreskarten für Zoo und Aquarium Berlin müssen bis spätestens 30.

Juni 2027 gegen die neuen Karten ausgetauscht werden. Bis dahin bleiben sie weiterhin gültig. Der Umtausch ist kostenlos und am Löwentor möglich. Zusätzlich steht dafür bis zum Ende der Umtauschfrist auch das Elefantentor zur Verfügung.

Wer seine alte Karte bis zum 15. Februar 2027 umtauscht, erhält als Dankeschön eine Freikarte für einen gemeinsamen Zoo-Besuch mit Freunden oder der Familie. An den Preisen für die Jahreskarten ändert sich nichts. Auch künftig bleiben sie personengebunden und dürfen nicht übertragen werden.

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Die Umstellung betrifft zunächst den Zoo und das Aquarium. Für den Tierpark Berlin ist die Einführung einer neuen Jahreskartengeneration zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.