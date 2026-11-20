Das Nilpferd-Baby Fiona aus dem Zoo Cincinnati ist im Alter von neun Jahren verstorben. Der Tod wurde durch das versehentliche Verschlucken einer Strickmütze verursacht, nachdem ein Besucher diese in ihr Gehege geworfen hatte.

Der Zoo von Cincinnati trauert nun um eines seiner berühmtesten Tiere, das Nilpferd -Baby Fiona. Das weibliche Nilpferd, das Millionen Menschen weltweit begleitet hatte, als es als winziges Neugeborenes um sein Leben kämpfte, ist jetzt tot. Sie wurde nur neun Jahre alt, ein Alter, das für diese Tierart als relativ jung gilt. Die traurige Nachricht wurde am Donnerstagabend offiziell durch den Zoo bekannt gegeben.

Tödlicher Unfall mit Strickmütze im Gehege

Der Grund für ihren plötzlichen Tod ist tragisch und für viele Beobachter kaum zu glauben. Fiona hatte eine Strickmütze verschluckt, die versehentlich in ihr Gehege gelangt war. Rund elf Tage vor ihrem Tod nahm das Drama seinen unglücklichen Lauf. Ein Besucher warf eine Mütze in die Luft, und ein Deckenventilator erfasste das textile Objekt. Die Mütze wurde durch die Luft geschleudert und flog direkt über die Besucher-Glasscheibe ins Innere des Geheges. Laut der offiziellen Erklärung des Zoos handelte es sich hierbei um einen unglücklichen Unfall, der durch menschliches Versagen verursacht wurde. Die neugierige und stets hungrige Fiona schnappte sich das fremde Objekt und verschluckte es.

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Monatelange medizinische Kampfmaßnahmen der Ärzte

Mehr als eine Woche kämpften Tierärzte und Pfleger rund um die Uhr verzweifelt um das Leben des Publikumslieblings. Das medizinische Team versuchte auf verschiedene invasive und nicht-invasive Wege, das Objekt aus dem Verdauungstrakt des Tieres zu entfernen. Fionas Körper wurde zweimal untersucht, um den genauen Ort der Blockade zu lokalisieren. Dafür setzten die Experten Ultraschalluntersuchungen ein, um ein Bild des Inneren zu erhalten. Zudem kam ein extrem langes Endoskop mit einer Länge von 2,70 Metern zum Einsatz, um visuell Zugang zum betroffenen Bereich zu erhalten. Doch trotz dieser intensiven Bemühungen blieb die Mütze im Inneren verschwunden und ließ sich nicht manuell entfernen.

Unkonventionelle Methoden und ihr Scheitern

Weil die medizinischen Standardverfahren nicht zum Erfolg führten, versuchten die Betreuer unkonventionelle Lösungen. Sogar eine Vibrationsplatte wurde beschafft, die ursprünglich von einer Pferdefarm stammte. Die Idee hinter diesem Experiment war, dass das starke Rütteln die Mütze durch Fionas Verdauungstrakt bewegen und so zu einer natürlichen Ausscheidung führen könnte. Dieser ungewöhnliche Versuch scheiterte jedoch vollständig. Die Mütze bewegte sich nicht, was die Lage für das Nilpferd immer kritischer werden ließ, da eine dauerhafte Blockade lebensbedrohlich ist.

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Rückblick auf dramatische Geburt und weltweite Fame

Schon Fionas Start ins Leben war vor neun Jahren extrem dramatisch, was ihre spätere Popularität begründete. Im Jahr 2017 kam sie sechs Wochen zu früh zur Welt. Bei ihrer Geburt wog sie nur 13,2 Kilo, was rund 12 Kilo weniger als das übliche Durchschnittsgewicht für ein Nilpferd-Neugeborenes darstellt. Weil sie aufgrund ihrer Schwäche und Größe nicht selbst trinken konnte, wurde ihre Mutter von Pflegern per Hand gemolken, um Fiona mit Muttermilch zu versorgen. Fotos und Videos ihres harten Überlebenskampfes machten Fiona im Internet weltweit berühmt.

Zeugnis einer bewegten Karriere und Trauer

Neun Jahre lang war Fiona ein Symbol für Überleben und Stärke. Ihr letzter Kampf endete jedoch unvermeidlich. Der Zoo erklärte am Donnerstagabend mit großer Trauer: "Mit großer Trauer müssen wir euch die schreckliche Nachricht mitteilen, dass Fiona es nicht geschafft hat." Die Kausalität ist eindeutig und erschütternd: Wegen einer Mütze, die in ihrem Gehege nichts zu suchen hatte, verlor sie diesen finalen Kampf. Fiona wird als der berühmteste Bewohner des Zoos in Erinnerung bleiben, auch wenn ihr Ende auf einen vermeidbaren Fehler eines Einzelnen zurückzuführen war.