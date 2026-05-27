Zscaler enttäuscht mit Gesamtjahresausblick trotz starker Quartalszahlen - Aktie stürzt ab

Das Sicherheitsunternehmen Zscaler meldete solide Ergebnisse für das dritte Quartal, senkte jedoch die Margenerwartungen für das Gesamtjahr aufgrund hoher KI-Investitionen. Die Aktie verlor daraufhin über 30 Prozent an Wert.

Das amerikanische Technologieunternehmen Zscaler , das sich auf cloud-basierte Informationssicherheit spezialisiert hat, veröffentlichte am Dienstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Die Ergebnisse übertrafen die ursprünglichen Erwartungen, doch der Ausblick für das Gesamtjahr enttäuschte die Anleger.

Als Reaktion darauf kam es zu starken Verkäufen der Aktie, die am Mittwoch um über 30 Prozent auf rund 135 US-Dollar fiel, nachdem sie am Dienstag noch bei etwa 184 US-Dollar gelegen hatte. Im dritten Quartal erzielte Zscaler einen Umsatz von 850,5 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die Prognosen von 834 bis 836 Millionen US-Dollar deutlich übertraf.

Das Unternehmen erreichte eine operative Marge von etwa 23 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 1,08 US-Dollar. Zudem wurde der freie Cashflow um rund 14 Prozent auf circa 136 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 119,5 Millionen US-Dollar) gesteigert. Für das vierte Quartal gibt das Unternehmen einen moderat nach oben angepassten Ausblick: Es wird ein Umsatz zwischen 875 und 878 Millionen US-Dollar und ein Gewinn je Aktie zwischen 1,08 und 1,09 US-Dollar erwartet.

Für das Gesamtjahr plant Zscaler ein Umsatzwachstum von etwa 24 Prozent, senkte jedoch die erwartete Marge des freien Cashflows auf 22,8 bis 23,3 Prozent. Als Grund für die gesenkte Margenprognose nannte das Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Investitionen in KI-Infrastruktur. Diese Nachricht löste bei den Anlegern zunächst erhebliche Verkäufe aus, da die erhöhten Ausgaben die Profitabilität kurz- bis mittelfristig belasten könnten, trotz der ansonsten soliden Quartalszahlen.

Die Marktbeobachtung Mai 2026 von HSBC thematisiert unter anderem geopolitische Spannungen und Energiepreise sowie deren Auswirkungen auf Reisebranche, Finanzmärkte und Rohstoffe. Zudem wird auf das "Sell in May"-Phänomen beim S&P 500 und die Rolle von Gold als sicherer Hafen eingegangen. Das Dokument enthält zudem ausführliche rechtliche Hinweise von HSBC, die besagen, dass es sich um ein Marketinginstrument handelt, keine Anlageberatung darstellt und nicht für Empfänger außerhalb Deutschlands und Österreichs, insbesondere nicht für US-Staatsbürger, bestimmt ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass historische Wertentwicklungen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse sind und dass Anleger die Bonität des Emittenten beachten sollten. Die Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. HSBC übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit





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