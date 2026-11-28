In der historischen Kaiserstadt am Harz trifft Zora Klipp Menschen, die Gerichte ihrer Heimat mit Leidenschaft auf den Teller bringen.

Wie es im Norden wirklich schmeckt? Das steht in keinem Rezeptbuch! Also macht sich Zora Klipp auf, die leckerste Antwort direkt vor Ort zu finden.

In der fünften Folge der neuen Sendereihe"Zora schmeckt's" reist die Fernsehköchin nach Goslar. In der historischen Kaiserstadt am Harz probiert sie regionale Spezialitäten und trifft Menschen, die Gerichte ihrer Heimat mit Leidenschaft auf den Teller bringen. Los geht es für Zora in einem Spezialitätengeschäft, wo sie sich an den berühmten Harzer Käse wagt. Für einen Spaziergang durch die Goslarer Altstadt trifft sie die Hobbyköchin und Instagram-Star Elif Tas.

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Die Goslarerin hat selbst gebackene Teigtaschen dabei und nimmt Zora anschließend mit ins Café Waffeleisen. Dort serviert Besitzerin Saadet Celik orientalischen Brunch und verschiedene Meze. Zwischen Çig Köfte, Dips und weiteren Spezialitäten sprechen die drei über türkische Esskultur und Gastarbeiterfamilien im Harz. Für Zora geht es weiter an einen geschichtsträchtigen Ort: Martin Wetzel führt Zora durch das UNESCO-Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg und erklärt ihr, unter welchen Bedingungen die Bergleute früher gearbeitet haben.