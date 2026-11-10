Zu kalt am Arbeitsplatz: Rechte bei niedrigen Temperaturen und Vorgehensweise

Was gilt bei zu niedrigen Raumtemperaturen im Büro? Experten erklären die gesetzlichen Mindestwerte, Beschwerderechte und das Zurückbehaltungsrecht bei Gesundheitsgefahren.

Bei sinkenden Außentemperaturen drohen in vielen Büroräumen und Produktionsstätten kritische Zustände, wenn die Raumluft zu stark abkühlt. Beschäftigte sollten sich dann zum Schutz ihrer Gesundheit umgehend beschweren, falls gesetzlich festgelegte Mindesttemperaturen nicht eingehalten werden. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Vorgaben liegt primär beim Arbeitgeber, der für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgen muss.

Kompetenzen bei Beschwerden über Kälte

Zuständig ist der disziplinarische Vorgesetzte oder die Personalabteilung als erste Anlaufstelle für solche Mängel, wie Daniel Stach, Verbandsjurist bei der Gewerkschaft ver.di, erläutert. Ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, ist sie die erste Anlaufstelle. Reagiert der Arbeitgeber auf Hinweise und Beschwerden aus der Belegschaft nicht oder nur unzureichend, können Beschäftigte auch den Betriebsrat oder die zuständige Gewerkschaft einschalten, so Stach weiter.

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Gesetzliche Temperaturvorgaben einhalten

Diese Regelungen basieren auf der Dienstgebäudeverordnung sowie technischen Regeln für Arbeitsstätten. Für sitzende Tätigkeiten gelten oft Werte zwischen sechzehn und neunzehn Grad Celsius als Richtlinie, wobei leichte körperliche Arbeiten höhere Temperaturen erfordern. Diese Standards dienen dem Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitlichen Schäden durch Unterkühlung und sollen die Konzentrationsfähigkeit am Arbeitsplatz erhalten.

Risiko des eigenmächtigen Arbeitsverweigerns

Aber was gilt bei einer akuten Gesundheitsgefährdung, weil es am Arbeitsplatz zu kalt ist, kann man dann eigenmächtig die Arbeit niederlegen? Im äußersten Fall können Beschäftigte bei einer Gesundheitsgefahr von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, also die Arbeit verweigern, sagt Gewerkschaftsjurist Stach. Zuvor sollten Arbeitnehmende aber dringend von der zuständigen Gewerkschaft oder einem Fachanwalt oder einer Fachanwältin für Arbeitsrecht beraten lassen.

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Folgen bei fehlender Rechtsgrundlage

Liegen die Voraussetzungen für das Zurückbehaltungsrecht nicht vor, riskieren Beschäftigte laut Stach Lohneinbußen und weitere arbeitsrechtliche Sanktionen. Eine eigenmächtige Entscheidung ohne vorherige rechtliche Prüfung kann daher schwerwiegende Konsequenzen haben. Es ist daher unerlässlich, den konkreten Zustand dokumentieren und sich professionell beraten zu lassen, bevor drastische Schritte eingeleitet werden.

Praktische Schritte zur Durchsetzung von Rechten

Beschäftigte sollten schriftliche Beschwerden einreichen und diese kopieren lassen, um Beweise zu sichern. Der Betriebsrat kann dabei unterstützen, kollektive Maßnahmen einzuleiten oder Gespräche mit der Geschäftsleitung zu führen. Bei anhaltenden Problemen bietet die Gewerkschaft ver.di juristische Unterstützung und hilft dabei, die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen.