Im Westflügel des Gymnasiums Kaifu fällt die Heizung aus. Fünf Jahrgänge bleiben vorerst zu Hause.

Dicke Jacken reichen nicht mehr aus: Weil die Heizung am Gymnasium Kaifu in Hamburg-Eimsbüttel seit rund zwei Wochen Probleme macht, müssen Hunderte Kinder und Jugendliche jetzt von zu Hause aus lernen.

Betroffen sind gleich fünf Jahrgänge. Wie der NDR berichtet, funktioniert die Heizung im Westflügel der Schule am Isebekkanal nicht richtig. Dort werden die Klassenstufen sechs bis zehn unterrichtet. Am Dienstag lagen die Temperaturen in den Räumen unter den vorgeschriebenen 19 Grad.

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Mehrere Handwerksfirmen hatten zuvor vergeblich nach der Ursache gesucht. Unter diesen Bedingungen sei kein Unterricht möglich, sagte Schulleiter Arne Wolter dem Sender. Am Dienstag informierte er die Eltern darüber, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler bis auf Weiteres zu Hause bleiben und online unterrichtet werden. Ab 4,80 Euro pro Quadratmeter: In diesen Stadtteilen wohnen SAGA-Mieter extrem günstig Immerhin: Inzwischen scheint die Ursache für die Heizungsmisere gefunden zu sein.

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Dem zuständigen Landesbetrieb Schulbau Hamburg zufolge verhindert eine defekte Rücklaufklappe, dass das Heizungswasser richtig zirkuliert. Das Bauteil sollte noch am Dienstag ausgetauscht werden. Ob die Reparatur erfolgreich war, geht aus dem NDR-Bericht nicht hervor. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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