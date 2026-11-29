Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus – und dann? Hier findest du die fünf besten Tipps, was du im Winter in Franken draußen erleben kannst.

- Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus – und dann? Hier findest du die fünf besten Tipps, was du im Winter in Franken draußen erleben kannst.

Von November bis in den März hinein, kann der Winter sich an manchen Tagen anfühlen, als würde er niemals enden wollen. Besonders wenn sich das Daheim-Gemütlich-Machen, Tee-Trinken, Kekse-Essen und Filme-Schauen ausromantisiert hat, ist es an der Zeit für frische Luft um die Nase. Doch genau dann will einem einfach nicht einfallen, was es draußen so zu erleben gibt, da es schließlich für Ball-Hochhalten und Beachvolleyball etwas zu kalt ist.

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Hier haben wir die fünf besten Aktivitäten gesammelt, die du mit malerischer Winterkulisse in Franken machen kannst. Schloss, oder zumindest eine Burg . Natürlich ist es überall schön, wenn es schneit, auch in der eigenen Stadt, aber ein richtiger Ausflug kann einen nach wochenlangem Daheimsein wieder richtig erfrischen. Praktisch ist, dass es in Franken mehr als eine Burg gibt, zu der du einen Ausflug machen kannst.