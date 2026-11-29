Selbst sonntags lässt Katrina Kaif die Arbeit nicht los. Warum ausgerechnet ihr Mann Vicky Kaushal ihre Arbeitsstunden im Blick behält.

steckt jede Menge Herzblut in ihre Beautymarke und verliert dabei scheinbar auch gern mal die Zeit aus den Augen. Feste Arbeitszeiten oder verlässliche Pausen gibt es für die berühmte Schauspielerin nicht.

Manchmal geht es sogar am Wochenende noch um Geschäftliches. Ihr Ehemann Vicky Kaushal hat darum ein wachsames Auge auf sie und erinnert sie wiederholt daran, auch mal abzuschalten. Im Interview mitkürzlich, dass ausgerechnet ihr Liebster über ihre Arbeitsstunden wahrhaft Buch führt: "Man kann die Stunden nicht zählen. Es gibt eine Person, die sie ständig zählt, und das ist mein Mann, der mir immer wieder sagt, ich solle mein Handy weglegen.

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" Für sie selbst spiele die Zeit aber kaum eine Rolle: "Aber wenn man für etwas brennt, zählt man weder die Stunden noch schaut man auf die Uhr. Es gibt Tage, an denen wir selbst sonntags über die Arbeit sprechen.